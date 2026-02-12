Ceļojumu šovs “Četri uz koferiem” apceļo eksotisko Āfriku! Mūziķe Asnate Rancāne ir pārņēmusi vadības stafeti, kļūstot par dienas plānotāju un vedot grupu prom no pilsētas kņadas. Tomēr mierīgs izbrauciens lauku reģionos ātri vien pārtop skarbā izdzīvošanas skolā. Pateicoties navigācijas kļūdai, ceļotāju četrinieks attopas vietā, kur ceļu vietā ir vieni dubļi un ūdens.
Sākotnēji pie auto stūres ir pati Asnate, taču, situācijai kļūstot kritiski sarežģītai, vadītāja vietā sēžas Aivis Ceriņš. Viņš uzņemas iniciatīvu un dodas meklēt atbalstu pie apkārtnes iedzīvotājiem. Lai gan valodas atšķirības ir acīmredzamas, Aivis veiksmīgi izmanto neverbālo komunikāciju, līdz sastop kādu vietējo zēnu. Par pārsteigumu visiem, mazais palīgs teicami pārvalda angļu valodu.
Kopīgiem spēkiem izvērtējot riskus, kļūst skaidrs, ka milzīgā peļķe džipam var būt nepārvarama, tādēļ tiek meklēts alternatīvs maršruts. Zēns, vārdā Evzi, pievienojas braucienam kā gids, un drīz vien noskaidrojas, ka grupa ir nokļuvusi Katagas ciematā. Pateicoties jaunā vietējā zināšanām, “Četri uz koferiem” komandai izdodas veiksmīgi manevrēt cauri sarežģītajam apvidum.
Pateicībā par izglābšanu no bezcerīgās situācijas, Asnate dāvā zēnam 5000 frankus (aptuveni trīs eiro). Projekta veidotāji uzsver, ka vietējam bērnam šī nauda ir ļoti vērtīga. Šī sastapšanās un apkārtējā vide atstāj dziļu iespaidu uz Aivi, kurš neslēpj aizkustinājumu, atzīstot, ka redzētais viņam liek just patiesas sāpes sirdī.
