Latvijas kamaniņu sportistes Marta Robežniece un Kitija Bogdanova trešdien Kortīnā d'Ampeco izcīnīja ceturto vietu olimpisko spēļu sieviešu divnieku sacensībās, kas šoreiz olimpiskajā programmā bija iekļautas pirmo reizi.
Pēc pirmā brauciena Latvijas ekipāža ieņēma ceturto pozīciju, bet otrajā uzrādīja trešo labāko laiku. Divu braucienu summā latvietes no goda pjedestāla atpalika 0,253 sekundes.
Par pirmajām olimpiskajām čempionēm šajā disciplīnā kļuva mājinieces Andrea Fētere un Mariona Oberhofere no Itālijas. Viņas summā par 0,12 sekundēm apsteidza Vācijas duetu Dajanu Eitbergeri un Magdalēnu Mačinu. Bronzas medaļas izcīnīja austrietes Selīna Egle un Lara Kipa, kuras uzvarētājām zaudēja 0,259 sekundes. Robežniece un Bogdanova bija 0,512 sekundes lēnākas par čempionēm.
Piektajā vietā ierindojās ASV sportistes Ševonna Forgana un Sofija Kērkbija, kuras no Latvijas ekipāžas atpalika vairāk nekā septiņas sekundes desmitdaļas.
Šīs bija vēsturē pirmās olimpiskās sacensības sieviešu divniekiem kamaniņu sportā, un tajās startēja 11 ekipāžas.
Sacensību turpinājumā otro braucienu aizvadīs vīriešu divnieki. Pēc pirmā brauciena Mārtiņš Bots un Roberts Plūme ieņem sesto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts ir devītie.
Otrdien Latvija izcīnīja pirmo medaļu šajās spēlēs — sudrabu Latvijai nodrošināja Elīna Ieva Bota. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles ilgs līdz 22. februārim.
