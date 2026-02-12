Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Februāris jau ir pusē, un ziema joprojām neatkāpjas – sals turas stingri, rīti ir dzestri un skaidri, bet vakari kļūst par īsto laiku, kad apstāties un atvēlēt brīdi sev. Šādā laikā lasītāji arvien biežāk izvēlas grāmatas, kas spēj gan aizraut, gan uz brīdi ļaut aizmirst ikdienas steigu. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops apliecina - lasītāju simpātijas saglabājas noturīgas, taču līderpozīcijās vērojamas arī interesantas pārmaiņas.
Jau vairākas nedēļas topa trijniekā stabili turas Frīdas Makfadenas psiholoģiskais trilleris ‘’Mīļotais’’ (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’). Šoreiz tas atkāpies uz otro vietu, dodot ceļu jaunajam līderim, tomēr lasītāju interese par autores darbiem nemazinās. Makfadena ir pazīstama ar spēju radīt spriedzi, kas notur līdz pat pēdējai lappusei, un arī šis romāns nav izņēmums, tas piedāvā intriģējošu stāstu par uzticēšanos, šaubām un noslēpumiem, kas var slēpties pat aiz šķietami ideālas fasādes.
Topa virsotnē šonedēļ izvirzījies Daces Judinas un Artura Nīmaņa cikla ‘’Laikastāsti’’ devītais romāns ‘’Pastnieks’’ (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’). Tas aizved lasītāju cauri vairāku paaudžu likteņiem, kas cieši savīti ar Jūrkrasta Pasta Mājas vēsturi. Pagātne un tagadne šajā stāstā savijas vienotā pavedienā, atklājot gan dzimtas noslēpumus, gan cilvēku izvēles, kas atstāj paliekošas pēdas nākotnē. Šis romāns turpina apliecināt sērijas popularitāti un lasītāju uzticību vietējo autoru darbiem.
Savukārt kā jaunums topā debitē Arnolda Auziņa vakara romāns ‘’Derīguma termiņš mīlestībā’’ (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’). Tā darbība risinās pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, laikā, kad pārmaiņas sabiedrībā ietekmē arī cilvēku personīgos likteņus. Stāsta centrā ir žurnālists Osvalds un skolas direktore Anete, kuru satikšanās ienes abu dzīvē negaidītas jūtas un sarežģītas izvēles. Romāns pievēršas mīlestībai, pienākumam un dzīves neprognozējamībai, atgādinot, ka pat vissarežģītākie ceļi var aizvest pie jauna sākuma.
Šīs nedēļas tops vēlreiz apliecina, ka lasītāji novērtē gan spriedzes pilnus trillerus, gan daudzslāņainus dzimtu stāstus un emocionāli piesātinātus attiecību romānus. Varbūt tieši šis ir īstais brīdis atrast savu nākamo lasāmvielu un ļauties stāstam, kas sasilda pat visdzestrākajā vakarā.
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.globuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!
