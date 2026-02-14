Kaut arī Krievijas diktators Vladimirs Putins sevi redz kā caru, patiesībā viņš ir kara vergs, sestdien uzrunā Minhenes drošības konferencē sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Putinu vairs neinteresē nekas cits", kā tikai karš, sacīja prezidents.
"Viņš nevar iedomāties dzīvi bez varas un pēc varas. Normālas lietas viņu neinteresē," norādīja Zelenskis.
"Viņš lielākā mērā konsultējas ar Pēteri I un Katrīnu Lielo nekā ar kādu no patlaban dzīvajiem," sacīja prezidents.
"Tagad viņa uzmanības centrā ir Ukraina, bet viņš neatteiksies no citām Eiropas valstīm, jo viņš nevar atteikties no pašas kara idejas," brīdināja Zelenskis.
"Viņš sevi uzskata par caru, bet patiesībā viņš ir kara vergs. Un, ja viņš nodzīvos vēl desmit gadus, karš atgriezīsies un kļūs lielāks,"
norādīja prezidents.
"Tāpēc Ukrainai un Eiropai ir nepieciešamas stingras drošības garantijas. Šīm garantijām jānāk pirms miera līgumiem," sacīja Zelenskis.
"Mēs zinām, ka ASV prezidents Donalds Tramps mūs dzird, Kongress mūs dzird un ASV tauta mūs dzird, mēs esam pateicīgi par īstu palīdzību," sacīja Ukrainas prezidents.
ASV "pārāk bieži" runā par iespējamu Ukrainas piekāpšanos, lai panāktu mieru, bet nerunā par piekāpšanos, ko varētu darīt Krievija, konferencē Minhenē sacīja Zelenskis.
Kā sacīja Ukrainas prezidents, viņš nedaudz jūt spiedienu no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas, lai ātrāk izbeigtu karu, arī uz piekāpšanos rēķina.
Ukraina vēlas ātrāk panākt mieru, taču šim mieram jābūt cienīgam, uzsvēra Zelenskis.
Ukraina nav gatava atkāpties no tās kontrolētās Donbasa teritorijas, bet ir gatava apsvērt kompromisu - brīvas ekonomiskās zonas izveidi šajā teritorijā, sacīja prezidents.
"Jautājums ir, ko krievi ir gatavi darīt? No Krievijas puses mēs nedzirdam nekādu kompromisu," norādīja Zelenskis.
Runājot par iespēju Ukrainā sarīkot vēlēšanas, prezidents sacīja, ka tam nepieciešams divu mēnešu pamiers.
Zelenskis pauda cerību, ka nākamnedēļ Ženēvā gaidāmās sarunas būs nopietnas, taču sacīja, ka iepriekš šķitis, ka puses šādās sarunās runā "par dažādām lietām".
Vienā paneļdiskusijā ar Zelenski piedalījās arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, un alianses vadītājs pauda skepsi par Ženēvā gaidāmo sarunu Krievijas delegācijas sastāvu, norādot, ka to atkal vadīs Vladimirs Medinskis.
"Putins atkal sūta šo vēsturnieku uz sarunām Ženēvā, kur viņš lasīs lekcijas ukraiņiem par Zviedriju," prognozēja Rite.
