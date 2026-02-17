Latvijā dibinātā investīciju platforma "Mintos" ir uzsākusi bankas licences saņemšanas procesu Eiropas Centrālajā bankā (ECB), informēja uzņēmumā.
Kompānijā lēš, ka licences iegūšanas procedūra varētu ilgt aptuveni 12 līdz 18 mēnešus.
Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka bankas licences saņemšana veicinātu investoru uzticēšanos, paplašinātu "Mintos" finanšu infrastruktūru un atbalstītu uzņēmuma ilgtspējīgu izaugsmi visā Eiropā.
Sākotnēji "Mintos" darbojās kā savstarpējo aizdevumu platforma, taču laika gaitā tā kļuvusi par regulētu daudzveidīgu ieguldījumu platformu. Patlaban tā apkalpo gandrīz 700 000 reģistrētu investoru un pārvalda aktīvus vairāk nekā 800 miljonu eiro apmērā. Pēdējo divu gadu laikā uzņēmums paplašinājis savu produktu klāstu, piedāvājot "Fractional Bonds", ETF portfeļus, ieguldījumus nekustamajā īpašumā un "Smart Cash", tā nostiprinot darbību visos Eiropas Savienības (ES) tirgos.
ECB bankas licences iegūšana iezīmē nākamo attīstības posmu.
Licence, kuru vēl jāapstiprina uzraugošajām institūcijām, dotu iespēju piesaistīt noguldījumus un radītu pamatu, lai uzņēmums varētu tieši piedāvāt klientiem kreditēšanas un citus banku pakalpojumus, būtiski paplašinot platformas ilgtermiņa produktu klāstu.
Bankas licence paredz arī noguldījumu aizsardzību līdz 100 000 eiro un sniegtu "Mintos" lielāku kontroli pār būtiskām infrastruktūras funkcijām — tostarp aktīvu glabāšanu, klīringu un norēķinu procesiem.
"Mintos" līdzdibinātājs un izpilddirektors Mārtiņš Šulte uzsver, ka lēmums pieteikties ECB bankas licencei ir stratēģisks solis, kas balstīts uzņēmuma jau izveidotajā spēcīgajā regulatīvajā un operacionālajā pamatā.
Viņš norāda, ka tas ļaus "Mintos" paplašināt investoriem piedāvāto pakalpojumu klāstu, apvienojot bankas uzticamību un stabilitāti ar mūsdienīgas ieguldījumu platformas inovācijām.
Uzņēmumā piebilst, ka šo stratēģisko soli stiprina arī kapitāla piesaistes aktivitātes — tostarp nesen veiksmīgi noslēgtais finansējuma raunds "Mintos" platformā. Tajā gandrīz 6000 investoru kopumā apņēmās ieguldīt 2,8 miljonus eiro, iezīmējot pirmo soli nākamā attīstības posma finansēšanā. Piesaistītais kapitāls tiks izmantots, lai sagatavotu bankas licences pieteikumu, paplašinātu ieguldījumu piedāvājumu — tostarp kripto ETP, atsevišķas akcijas un ETF —, kā arī turpinātu attīstīt platformas mobilo lietošanas pieredzi.
2015. gadā Latvijā dibinātā "Mintos" nodrošina iespēju ieguldīt aizdevumos, ko izsniedz alternatīvās kreditēšanas uzņēmumi no dažādām pasaules valstīm.
Saskaņā ar "Mintos Holding" 2024. gada pārskatu uzņēmuma lielākie akcionāri ir Aigaram Kesenfeldam piederošā SIA "Alppes Caputal" (30,7%), Šultem piederošā SIA "MS Cap" (15,2%) un Eiropas privāto investīciju platforma "Crowdcube Nominees Limited" (12,16%).
