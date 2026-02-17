Rīgas Austrumu prokuratūra cēlusi apsūdzības trim Serbijas pilsoņiem saistībā ar pērn aprīlī notikušo bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā "Baltic Watches" Vecrīgā. Prokuratūrā norādīja, ka visiem trim apsūdzētajiem inkriminēta svešas kustamas mantas nolaupīšana lielā apmērā organizētā grupā, pielietojot vardarbību un draudus to izmantot.
Diviem no apsūdzētajiem papildus celta apsūdzība arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Valsts policijā izdalīts atsevišķs kriminālprocess pret personu, kura Somijā netika aizturēta. Šajā lietā turpinās izmeklēšana — tostarp tiek meklēts noziegumā izmantotais transportlīdzeklis un noskaidrots tā pārvietošanās maršruts pēc laupīšanas, ņemot vērā, ka ne visās Rīgas vietās ir videonovērošanas kameras.
Prokuratūrā arī informēja, ka aizdomās turētie Latvijā uzturējušies likumīgi un ieradušies kā tūristi. Tāpat prokuratūrai nav ziņu par nolaupīto pulksteņu pašreizējo atrašanās vietu.
Jau vēstīts, ka Somija janvārī izdeva Latvijai trīs Serbijas pilsoņus, kuri tiek turēti aizdomās par šo bruņoto laupīšanu.
Starptautiskas izmeklēšanas gaitā pērn oktobrī Somijā tika aizturēti trīs no četriem organizētās noziedzīgās grupas dalībniekiem, kuri aprīlī Rīgā nolaupīja aptuveni 80 pulksteņus.
2025. gada 29. aprīlī dienas laikā Vecrīgā uzbrucēji, piedraudot ar šaujamieroci un pielietojot fizisku spēku, kā arī piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju, dažu minūšu laikā nolaupīja ap 80 ekskluzīvus rokas pulksteņus. Vitrīnu sasišanai tika izmantots veseris.
Veikalam nodarīti zaudējumi aptuveni 690 000 eiro apmērā.
Pēc nozieguma grupa aizbēga pa Vecrīgas ielām un iekāpa automašīnā ar nozagtām numurzīmēm. Policija uzsāka plašus meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu "Slazdi", taču aizdomās turētajiem izdevās pamest valsti.
Starptautiskās sadarbības rezultātā noskaidrots, ka laupīšanu īstenoja četri jauni vīrieši no Serbijas — vecumā līdz 30 gadiem. Turpinot operatīvās darbības sadarbībā ar citām Eiropas valstīm, tika noteikta viņu atrašanās vieta, un pērn oktobrī trīs grupas dalībnieki aizturēti Somijā.
Aizturēšanas brīdī personas Somijā gatavojušās veikt līdzīgu laupīšanu. Somijas tiesībsargājošās iestādes viņus aizturēja sagatavošanās stadijā, un arī Somijā viņiem celtas apsūdzības.
Ceturtā persona, kas tiek turēta aizdomās par dalību laupīšanā Latvijā, ir izsludināta starptautiskā meklēšanā.
