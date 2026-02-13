Krievijas zaudējumi tās karā pret Ukrainu šī gada janvārī pārsniedza Kremļa iespējas papildināt savu karaspēku ar jauniem rekrūšiem, atsaucoties uz kādas Rietumu valsts izlūkdienesta datiem, vēsta aģentūra "Bloomberg".
Saskaņā ar "Bloomberg" avotu minētajiem datiem 2026. gada janvārī līgumu par dienēšanu Krievijas bruņotajos spēkos parakstīja par 9000 cilvēku mazāk, nekā Krievijas armija zaudēja frontē. Vēl 2025. gada decembrī jaunpienācēju skaits bija aptuveni salīdzināms ar zaudējumu skaitu, tomēr ziemā Krievijas zaudējumi frontē Ukrainā ievērojami pieauga. "Bloomberg" sarunu biedri pieļauj, ka Ukrainas jaunā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova stratēģija palielināt Krievijas armijas zaudējumus līdz 50 000 vīru mēnesī dod vēlamos rezultātus.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.