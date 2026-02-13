Mobilo sakaru operators SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) brīdina par pikšķerēšanas uzbrukumiem saziņas lietotnē "Signal", kuru mērķis ir izkrāpt lietotāju piekļuves datus un kontaktinformāciju, informēja uzņēmumā.
LMT norāda, ka pēdējās nedēļas laikā konstatēti plaši šādi krāpniecības mēģinājumi "Signal" vidē. Līdzīgas shēmas jau reģistrētas arī citās Eiropas valstīs, tostarp Ukrainā, Lietuvā un Vācijā.
Krāpnieki uzdodas par "Signal Support" un sūta ziņojumus par it kā notikušu nesankcionētu piekļuvi vai drošības incidentiem lietotāja ierīcē.
Ziņās tiek radīta steidzamības sajūta
un aicināts veikt konta verifikāciju, prasot autorizācijas kodus vai mudinot skenēt QR kodus. Šādā veidā uzbrucēji var iegūt piekļuvi sarakstēm un kontaktu sarakstam.
LMT Kiberdrošības uzturēšanas daļas vadītājs Jānis Matēvičs skaidro, ka krāpnieki pastāvīgi pielāgo savas metodes — ja tehniskie risinājumi ierobežo viltotus zvanus, uzbrukumi biežāk tiek virzīti uz ziņapmaiņas lietotnēm, sociālajiem medijiem un e-pastu. Lai gan drošības tehnoloģijas palīdz mazināt riskus, izšķirīga nozīme ir lietotāju modrībai un saņemtās informācijas kritiskai izvērtēšanai. LMT aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, neatklāt piekļuves datus un rūpīgi pārbaudīt aizdomīgus ziņojumus.
Uzņēmums ieviesis risinājumu, kas identificē un automātiski bloķē krāpnieciskus zvanus ar viltotiem numuriem. Kopš februāra darbojas arī sistēma, kas ļauj operatoriem savstarpēji apmainīties ar informāciju par no ārvalstīm veiktiem zvaniem ar numerācijas krāpniecības pazīmēm, lai tos operatīvi bloķētu.
Tāpat LMT visos interneta pieslēgumos integrējis kiberdrošības rīku, kas brīdina par iespējami bīstamām saitēm. Uzņēmumā uzsver, ka tehnoloģiskā aizsardzība ir tikai daļa no drošības, un svarīga ir arī lietotāju informētība un piesardzība.
