Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki izsludinājuši meklēšanā bezvēsts pazudušo Danielu Pošeru, dzimušu 2004. gadā. Pastāv iespēja, ka jaunietis atrodas Čehijas pilsētā Brno.
Pēc policijas sniegtās informācijas, viņš ir aptuveni 190 centimetrus garš, kalsnas miesasbūves, ar tumšiem matiem līdz ausīm, biezām uzacīm un brūnām acīm, kā arī nēsā brilles. Jaunietim ir vairāki tetovējumi — uz kreisā apakšdelma iekšpuses uzraksts "abyss", uz ikra sikspārņa attēls ar nolaistiem spārniem, kā arī zīmējums krūšu rajonā. Viņam ir mēles pīrsings un auskari — viens labajā ausī un divi kreisajā.
Valsts policija lūdz ikvienu, kuram ir informācija par Daniela Pošera iespējamo atrašanās vietu, sazināties ar likumsargiem, zvanot pa tālruni 112.
