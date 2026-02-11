Skarbais ziemas sals sagādājis nepatīkamu pārsteigumu šova "Ģimene burkā" zvaigznei Agritai Bindrei. Plānotais brauciens pēc pārtikas apstājās vēl nesācies, jo transportlīdzeklis atteicās darboties. Šī situācija Agritai radīja pamatīgas galvassāpēs, jo bez sava auto viņa ikdienas dunā jūtas teju paralizēta.
Mēģinot rast risinājumu, sieviete vispirms meklēja atbalstu pie sava drauga Jāņa. Tā kā viņš pašlaik strādā ārpus Latvijas, sazvanīšana izrādījās neveiksmīga. Agrita gan vīrietim neko nepārmet, skaidrojot to ar lielo darba slodzi: "Šobrīd viņš necēla [klausuli], bet parasti jau viņš ir ļoti atbalstošs, iesaistošs un uzreiz mēģina kaut ko risināt, cik, nu, jau tur var risināt, atrodoties ārzemēs, nu, tā kā, attālināti, neesot klāt."
Nesaņēmusi tūlītēju palīdzību no malas, Agrita pati ķērās pie diagnostikas, pieļaujot, ka aukstums "pievārējis" akumulatoru. Šajā procesā aktīvi iesaistījās dēls Marks, kura aizraušanās ar tehniku un vēlme palīdzēt mātei bija acīmredzama. Zēnu patiesi izbrīnīja mammas kompetence mehānikas jautājumos. Izrādās, ka Agritas prasmes ir mantotas: "Opis, ja nu kas, mums strādāja servisā, kaut ko jau es no šīm lietām saprotu. Es katru jaunu skaņu dzirdu – kad parādās kaut kāds tirkšķis, krakšķis. Kaut ko jau es no tām lietām saprotu. Brīžiem liekas, ka es saprotu vairāk nekā sievietei vajadzētu saprast."
Lai gan Agrita tiek galā, situācija viņā izsauca rūgtu sarkasmu. Viņa atcerējās terapeites padomu par slodzes sadalīšanu, kas dzīves realitātē šķiet gandrīz neiespējami, ja viss smagums gulstas uz viena cilvēka pleciem. Ar manāmu aizkaitinājumu viņa secina: "Viss ir jāprot pašai izdarīt – nopelnīt pašai, sagādāt pašai, nopirkt pašai, izdarīt pašai. Labi, mašīna vēl ir viens no variantiem, kur varu meklēt palīdzību kaut kur citur. Pat klemmes jāņem nost pašai, nu! Viss ir jāizdara pašai!"
Noslēgumā Agrita joprojām cer uz Jāņa vēlāku padomu, lai tomēr izdotos atdzīvināt spēkratu un nokļūtu līdz veikalam.
