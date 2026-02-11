Latvijas biatloniste Baiba Bendika trešdien olimpisko spēļu 15 kilometru individuālajā distancē demonstrēja vienu no ātrākajiem slēpojumiem, taču četras kļūdas šaušanā viņai liedza cīnīties par augstākām pozīcijām — finišā latviete ieņēma 22. vietu.
Pārējām Latvijas sportistēm katrai tika pieskaitītas trīs soda minūtes. Estere Volfa ierindojās 36. pozīcijā, Sanita Buliņa finišēja 58., bet Annija Keita Sabule — 64. vietā.
Par olimpisko čempioni kļuva francūziete Žilija Simona, kura pieļāva tikai vienu kļūdu šaušanā stāvus un distanci veica 41 minūtē un 15,6 sekundēs. Sudrabu izcīnīja viņas tautiete Lu Žanmono ar divām kļūdām šaušanā, no uzvarētājas atpaliekot 53,1 sekundi. Savukārt bronzas medaļu pārsteidzoši nodrošināja bulgāriete Lora Hristova, kura šāva bez kļūdām un Simonai zaudēja vienu minūti un 4,5 sekundes.
Bendika sacensības sāka pārliecinoši — pirmajā šaušanā guļus viņa bija precīza un trasē devās ar vienu no labākajiem rezultātiem. Turpinājumā gan sekoja kļūdas: viena pirmajā šaušanā stāvus, divas nākamajā guļus un vēl viena pēdējā šaušanā stāvus. Neskatoties uz to, ātrais temps distancē ļāva latvietei pakāpties līdz 22. vietai, no uzvarētājas atpaliekot nedaudz vairāk par trim minūtēm.
Volfa vienīgo reizi kļūdījās trijās no četrām šaušanām un finišā Simonai zaudēja nepilnas četras minūtes. Buliņa nekļūdīgi veica vienu no šaušanām, bet kopumā sakrāja trīs soda minūtes, savukārt Sabule pa kļūdai pieļāva pirmajās trīs šaušanās un sacensības noslēdza ar precīzu pēdējo sēriju.
