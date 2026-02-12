Latvijas kamaniņu sporta divnieki Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts trešdien Kortīnā d'Ampeco olimpiskajās spēlēs ieņēma attiecīgi piekto un devīto vietu.
Par čempioniem 17 ekipāžu konkurencē kļuva Itālijas sportisti Emanuēls Rīders/Simons Kaincvalders. Pēc pirmā brauciena viņi bija trešie, taču otrajā sasniedza labāko laiku un summā izcīnīja zeltu. Austrijas duets Tomass Štoijs/Volfgangs Kindls finišēja otrajā vietā, no uzvarētājiem atpaliekot vien 0,068 sekundes.
Vācijas titulētais pāris Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, kas bija triumfējis iepriekšējās trijās olimpiskajās spēlēs, šoreiz ieguva bronzu, zaudējot līderiem 0,09 sekundes. Ceturtajā vietā ierindojās vēl viens Vācijas duets Tonijs Egerts/Floriāns Millers, kuri no tautiešiem atpalika 0,093 sekundes.
Bots/Plūme pēc pirmā brauciena atradās sestajā pozīcijā, bet otrajā uzlaboja rezultātu un pakāpās uz piekto vietu. No uzvarētājiem viņi atpalika 0,198 sekundes, savukārt līdz goda pjedestālam pietrūka 0,108 sekundes.
Pēc pirmā brauciena vadībā bija amerikāņi Markuss Millers/Ansels Haugšā, kuri netika pieskaitīti galvenajiem favorītiem. Viņi par 0,003 sekundēm apsteidza Štoiju/Kindlu un arī otrajā braucienā sākumā saglabāja līderpozīciju, tomēr kļūda trasē lika zaudēt ātrumu un atkrist aiz Bota/Plūmes.
Debitanti Ševics-Mikeļševics/Krasts pirmajā braucienā sasniedza devīto laiku, otrajā — 11., bet summā noturēja devīto vietu. No čempioniem viņi atpalika 0,597 sekundes.
Sieviešu divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova iepriekš izcīnīja ceturto vietu. Otrdien Latvijas kontā pirmo godalgu — sudraba medaļu — nodrošināja Elīna Ieva Bota.
Kamaniņu sporta programma noslēgsies ceturtdien ar komandu stafeti, bet Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles turpināsies līdz 22. februārim.
