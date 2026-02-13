Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) un Lietuvas Olimpiskā komiteja (LTOK) vērsušās Starptautiskajā Bobsleja un skeletona federācijā (IBSF), aicinot sniegt plašāku pamatojumu lēmumam, ar kuru Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam tika liegta dalība ziemas olimpisko spēļu skeletona sacensībās, informē LOK.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) Heraskeviču diskvalificēja, balstoties uz IBSF sacensību žūrijas secinājumu, ka sportista izvēle startēt ar ķiveri, kas veltīta karā bojāgājušo sportistu piemiņai, ir pretrunā Olimpiskajai hartai un sportistu izpausmju vadlīnijām. IBSF norādījusi, ka atlētiem jāievēro gan harta, gan federācijas noteikumi, tomēr konkrēti pārkāpumu punkti netika precizēti.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš uzsver, ka organizācija respektē IBSF žūrijas kompetenci un tās pienākumu uzraudzīt Olimpiskās hartas ievērošanu, taču vienlaikus uzskata, ka šajā situācijā nepieciešams skaidrāk izvērtēt lēmuma pamatojumu un samērīgumu.
Latvijas un Lietuvas olimpisko komiteju rīcībā esošā informācija liecina, ka
uz ķiveres nebija politisku saukļu vai aicinājumu rīkoties — tajā bija attēloti Ukrainas sportisti, kuri nogalināti karā.
Abu komiteju vērtējumā sportista rīcība bijusi cieņas un piemiņas izpausme, nevis politiska aktivitāte. Tiek uzsvērts, ka jārespektē sportistu vēlme godināt sporta sabiedrības locekļus un stiprināt solidaritātes un cilvēciskās cieņas vērtības.
Kopīgajā paziņojumā komitejas norāda, ka pilnībā atzīst IBSF žūrijas pilnvaras un augstu vērtē Olimpiskās hartas principus, kuru mērķis ir pasargāt sporta vidi no politiskās dienaskārtības ietekmes. Vienlaikus tās atgādina, ka sportistu izpausmju vadlīnijas paredz palīdzēt atlētiem paust savus uzskatus, nepārkāpjot hartas normas.
Ņemot vērā piemērotās sankcijas nopietnību un tās ietekmi uz sportistu, LOK un LTOK uzskata par nepieciešamu saņemt detalizētāku skaidrojumu par lēmuma pamatojumu un samērīgumu.
IBSF tiek lūgts izskaidrot, uz kāda normatīvā pamata balstīts žūrijas lēmums, kā ķiveres dizains ticis izvērtēts atbilstoši SOK vadlīnijām, kā arī sniegt precizējumus, kā turpmāk nošķirt piemiņas izpausmes no politiskas aģitācijas.
Vēstuli parakstījuši LOK prezidents Raimonds Lazdiņš un LTOK prezidente Daina Gudzinevičūte.
Jau vēstīts, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja ceturtdien neilgi pirms sacensību sākuma diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, jo viņš atteicās nomainīt ķiveri, uz kuras redzami vairāk nekā 20 Krievijas sāktajā karā bojāgājuši Ukrainas sportisti un treneri.
Komitejas lēmumu nosodījusi Saeima, kā arī vairākas Latvijas augstākās amatpersonas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
