Latvijas vīriešu hokeja izlasei mača sākumā pret ASV izdevās turēt līdzi pretiniekiem, tomēr spēles liktenis izšķīrās otrajā trešdaļā — pēc zaudējuma Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pirmajā mačā atzina uzbrucējs Teodors Bļugers un aizsargs Kristiāns Rubīns.
"Īsumā — bija grūti. No sākuma vēl turējāmies, arī Elvis [Merzļikins] labi nospēlēja, bet bija pārāk daudz kļūdu. Bija pāris momenti, kuros nedisciplinēti nomainījāmies, un ļāvām viņiem uztaisīt pretuzbrukumu," teica Bļugers.
"Arī otrajā periodā nevarējām noturēt ripu, vienkārši to atdevām. Kad ir tālais soliņš, ir grūti visu laiku aizsargāties, un mums bija pāris maiņas, kad aizsargiem nesanāca noiet no ledus, un tad, kad ir noguruši, ir vēl grūtāk," viņš turpināja.
Uzbrucējs norādīja, ka ASV izlasē bija vairākas Nacionālās hokeja līgas (NHL) zvaigznes, taču Latvijas komanda jau rēķinājusies ar pretinieku meistarību.
"Protams, ka pret tādu komandu ir grūti spēlēt,
bet tāpat bija brīži, kad mums sanāca arī kaut kas labs. Protams, ir daudz kas, ko uzlabot, un mēs jau zinājām, ka nebūs viegli pret jebkuru pretinieku," piebilda Bļugers.
Viņš uzsvēra, ka pirms nākamajām spēlēm komandai jāuzlabo komunikācija aizsardzības zonā, disciplīna un vairākuma realizācija.
Arī aizsargs Kristiāns Rubīns atzina, ka izšķirošā bija otrā trešdaļa.
"Otrais periods mums bija liktenīgais šajā mačā, kaut kā palaidām. Nevarējām dabūt ripu ārā no savas zonas, un nesanāca laicīgi nomainīties, tad jau čaļi paliek noguruši. Amerikāņi ar savu līmeni arī parādīja, ka māk noturēt ripu mūsu zonā. Pāris ielaisti vārti un tad jau ir daudz grūtāk spēlēt. Pusi spēles bijām ar viņiem vienā līmenī," skaidroja aizsargs.
Rubīns, kurš pirms atgriešanās Eiropā nepilnas piecas sezonas pavadīja Amerikas Hokeja līgā un aizvadījis arī trīs mačus NHL, atzīmēja, ka pretinieku sastāvā bijuši arī viņam zināmi spēlētāji.
"Tagad sanāca spēlēt pret dažiem, ar kuriem esmu spēlējis vai trenējies Toronto. Protams, nedaudz zinu viņus, tad arī nedaudz interesantāk spēlēt pret kādu, ko pazīsti," viņš piebilda.
Latvijas izlase C apakšgrupā vēl spēlēs pret Vāciju un Dāniju. Izslēgšanas turnīram kvalificēsies visas 12 komandas, bet četras labākās pēc grupu turnīra uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs noslēgsies 22. februārī.
