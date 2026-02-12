Aizritējis vairāk nekā mēnesis, kopš Latvijas sabiedrībā pazīstamas personas nosūtīja vēstuli valsts augstākajām amatpersonām: Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei un tiesībsardzei Karinai Palkovai. 

Tā tika parakstīta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notikušajā sarīkojumā "Citāda Zvaigznes diena. Neērtā Lidija Lasmane un mūsu laiks", kas bija veltīta PSRS okupācijas pretošanās kustības dalībniecei Lidijai Lasmanei. 

Parakstītāji uzskata par īpaši svarīgu, lai valsts skaidri atzītu un nosodītu psihiatrijas sistemātisku un ļaunprātīgu izmantošanu politiskos nolūkos padomju okupācijas laikā. Vēstules autoru ieskatā šādam nosodījumam būtu jānotiek bez cietušo personu iesaistes juridiskos procesos.  

