Dziedātāja Olga Rajecka un skaņu inženieris Ivo Bankavs laulībā dzīvo jau 12 gadus. Intervijā žurnālam "Ieva" abi atklāj savu iepazīšanās stāstu.
Rajecka stāsta, ka 2013. gadā piedalījusies Latvijas Televīzijas raidījumā "Lai top!", kurā tika aicināti sabiedrībā zināmi cilvēki ar pieredzi dejā un mūzikā. Vienā no mēģinājumiem Ivo Bankavam kavējusies deju partnere, tāpēc vadītājs nolēmis viņu salikt pārī ar Rajecku.
Sākumā abu starpā valdījusi spriedze, jo iepriekš pēc kāda koncerta Liepājā Rajecka viņam bija pateikusi ko asu, un Bankavs atbildējis ar kritiku. Vēlāk kopīgais darbs deju kolektīvā abus satuvinājis, lai gan tolaik katram bijušas savas attiecības.
Par izšķirošu brīdi kļuvusi tikšanās Berga bazārā, kur Rajecka uzstājās koncertā, bet Bankavs nodrošināja tehnisko pusi. Dziedātāja viņam atvainojusies par senāko konfliktu, ko ilgi bija paturējusi prātā. Bankavu šī saruna dziļi uzrunājusi, un pēc tās abu attiecības kļuvušas daudz tuvākas.
No šīs tikšanās aizsākusies viņu kopīgā dzīve.
