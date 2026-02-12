Kijivā enerģētikas krīze sasniegusi kritisku līmeni – bez apkures patlaban ir gandrīz pusotrs tūkstotis daudzdzīvokļu ēku, bet visā Ukrainā ieviesti elektroenerģijas piegādes pārtraukumu grafiki. Daļai Kijivas iedzīvotāju elektrība pieejama vien aptuveni pusotru stundu diennaktī, un ierobežojumi attiecas arī uz ražošanas uzņēmumiem, vēsta 360TV Ziņas.
Smagā situācija liek iedzīvotājiem meklēt patvērumu metro stacijās, kur uzslietas teltis. Tur cilvēki uzturas ne tikai drošības apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, ka dzīvokļos valda neizturams aukstums. Pilsētas rajonos diennakts režīmā darbojas sildīšanās punkti ar pieejamu elektrību un ēdienu, bet vairākos rajonos izveidoti arī atbalsta centri, kuros iespējams pārnakšņot.
Kijivas iedzīvotāja Tetjana norāda, ka cilvēkiem citviet pasaulē būtu grūti izprast Ukrainas ikdienu, kamēr paši nav piedzīvojuši ilgstošus elektrības pārrāvumus stindzinošā aukstumā. Viņasprāt, tikai tad sabiedrotie pilnībā saprastu, kādos apstākļos ukraiņi cenšas izdzīvot un kā būtu jārunā ar Krieviju miera sarunās.
Tikmēr Krievija nedēļas nogalē jau otro reizi septiņu dienu laikā uzbrukusi Ukrainas atomelektrostaciju infrastruktūrai. Ukrainas enerģētikas ministrs sociālajos medijos uzsvēris, ka starptautiskajai sabiedrībai uz šādiem uzbrukumiem jāreaģē daudz ātrāk un stingrāk, vienlaikus palielinot objektu aizsardzību un stiprinot sadarbību ar partneriem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 7. februārī paziņoja, ka nakts uzbrukumi skāruši objektus, no kuriem atkarīga atomelektrostaciju darbība, radot apdraudējumu ne tikai Ukrainai, bet arī visam reģionam un Eiropai. Viņš norādīja, ka daži elektrostaciju bloki bijuši spiesti samazināt ražošanu, bet viens no tiem automātiski izslēdzies, uzsverot – šāda mēroga uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai pasaule iepriekš nav pieredzējusi.
Pēc notikušā Ukraina lūgusi Polijai ārkārtas palīdzību, un kaimiņvalsts jau sākusi elektrības eksportu uz Ukrainu, lai mazinātu krīzes sekas.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu