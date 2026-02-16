Vairāki Saeimas deputāti apmeklējuši Ķīnas valdības rīkotās Jaunā gada svinības Rīgā, lai gan Valsts drošības dienests (VDD) savā gada pārskatā brīdinājis par Ķīnas īstenotiem ietekmes pasākumiem un interesi par sensitīvas informācijas iegūšanu Latvijā, ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".
Savā jaunākajā pārskatā VDD uzsver, ka Ķīna Latvijā cenšas veidot sev labvēlīgu tēlu, izmantojot tā dēvēto maigās varas pieeju — kultūras pasākumus un sadarbību akadēmiskajā jomā. Dienests norāda, ka šādas aktivitātes var tikt izmantotas arī ietekmes nostiprināšanai politikā, zinātnē un medijos, kā arī ilgtermiņā palīdzēt Pekinai gūt starptautisku atbalstu sev svarīgos jautājumos.
Ķīnas Kultūras un tūrisma ministrijas un Ķīnas Kultūras centra Rīgā organizētajā pasākumā VEF kultūras pilī piedalījās pie frakcijām nepiederošie deputāti Skaidrīte Ābrama un Oļegs Burovs, Zaļo un zemnieku savienības pārstāvis Gunārs Kūtris, kā arī Ramona Petraviča un Viktorija Pleškāne no "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Programmā bija diplomātiskā pieņemšana un koncerts, un to apmeklēja arī uzņēmēji un reliģisko organizāciju pārstāvji.
Petraviča vada Saeimas deputātu sadarbības grupu ar Ķīnas parlamentu, bet
2024. gada sākumā kopā ar citiem LPV deputātiem devās Ķīnas valdības apmaksātā vizītē uz Pekinu.
Iepriekš deputāti uzklausījuši arī Ķīnas amatpersonu skatījumu par situāciju Tibetā, ko Pekina interpretējusi kā Latvijas parlamentāriešu atbalstu.
Raidījums vēsta, ka LPV agrāk organizējusi senioru ekskursijas uz Saeimu, pēc kurām dalībnieki aicināti uz pusdienām Ķīnas restorānā, un šos izdevumus segusi Ķīnas vēstniecība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šajos gadījumos pārkāpumus nav konstatējis.
Ķīnas vēstniecība Latvijā norāda, ka ir atvērta sadarbībai ar Latviju un dažādām partijām. Pēc VDD pārskata publiskošanas tā aicinājusi atteikties no "melnbaltas domāšanas" un uz attiecībām ar Ķīnu raudzīties ilgtermiņā.
Lai gan VDD un drošības eksperti brīdina par iespējamiem riskiem, pasākumu apmeklējušie deputāti tos vērtē kā kultūras notikumus un apdraudējumu nesaskata. Tikmēr eksperti uzsver, ka šādas aktivitātes ir daļa no Ķīnas ilgtermiņa ietekmes stratēģijas, kas vērsta uz kritikas mazināšanu un Pekinai labvēlīgas attieksmes veidošanu.
Plašāk skatieties 15. februāra "Nekā personīga" sižetā.
