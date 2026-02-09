Saistībā ar Latvijā ierosināto kriminālprocesu par publiskotajiem notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiāliem Valsts policija (VP) gatavo tiesiskās palīdzības lūgumus nosūtīšanai ASV tiesībsargājošajām institūcijām, intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" informēja VP priekšnieks Armands Ruks.
Policija vēlas iegūt izvērstāku informāciju par notikušo, lai varētu balstīties uz konkrētiem faktiem, jo pretējā gadījumā notiek tikai "taustīšanās riņķī apkārt", norādīja Ruks. Viņš mudināja policijā vērsties personas un organizācijas, kuru rīcībā ir pārbaudāma, faktos balstīta informācija par Latvijas iedzīvotāju iespējamu saistību ar Epstīna lietu. Policijas priekšnieks uzsvēra, ka informācijas sniedzējiem tiks nodrošināts diskrētums un anonimitāte.
Ruks atzina, ka Epstīna lietas izmeklēšana Latvijā būs sarežģīta —
tā nebūs ikdienišķa lieta, jo jāanalizē notikumi, kas risinājušies pirms aptuveni 20 gadiem. Viņš norādīja, ka tolaik Rīga bija ieguvusi sekstūrisma galvaspilsētas slavu un nakts stundās ielās bija sastopamas prostitūtas. Kopš tā laika, pateicoties veiktajam darbam, situācija daudzējādā ziņā uzlabojusies, tomēr daļa aktivitāšu pārcēlušās uz interneta vidi.
Policijas priekšnieks pauda neizpratni, kādēļ laikā, kad varēja notikt Epstīna failos minētie notikumi, Latvija nesaņēma tiesiskās palīdzības vai sadarbības pieprasījumus no ASV iestādēm. "Protams, varbūt ir vēl kaut kādi sadarbības mehānismi, kuri mums nav noskaidrojušies tagad, jo tomēr
mēs runājam par notikumiem, kas varētu būt 20 un vairāk gadus seni,"
sacīja Ruks.
Ģenerālprokurors Armīns Meisters intervijā Latvijas Radio norādīja, ka sākotnējā komunikācija ar ASV tiesībsargājošajām iestādēm liecina — sadarbība varētu būt īstenojama, jo ASV puse paudusi gatavību sadarboties.
"Šis tiesiskās palīdzības vai sadarbības kanāls tādos gadījumos ir pietiekami ātrs," viņš sacīja, pieļaujot, ka
pieprasītā informācija Latvijā varētu nonākt divu līdz trīs mēnešu laikā.
Viņš piebilda, ka paralēli policija turpinās vērtēt šobrīd publiski pieejamos materiālus.
Meisters informēja, ka procesā iesaistīti trīs prokurori — viena prokurora darba pienākumi saistīti ar starptautisko sadarbību, bet citai ir pieredze cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā.
Kā jau ziņots, VP sākusi kriminālprocesu saistībā ar janvāra beigās publiskotajiem jaunākajiem Epstīna lietas materiāliem, kuros Latvija minēta kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
VP skaidroja, ka 4. februārī, saskaņojot rīcību ar prokuratūru, Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldē ierosināts kriminālprocess par ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FBI) oficiālajā mājaslapā publicētajiem materiāliem par Epstīna izveidoto noziedzīgo tīklu un vairāku personu vervēšanu, tostarp iespējamu Latvijas valstspiederīgo vervēšanu nogādāšanai uz ASV seksuālai izmantošanai.
Patlaban kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma panta par cilvēktirdzniecību.
Jau vēstīts, ka jaunākajos publiskotajos Epstīna lietas dokumentos Latvija norādīta kā viena no iespējamām nepilngadīgo vervēšanas vietām. Latvija dažādos kontekstos dokumentos pieminēta vairāk nekā 500 reižu, savukārt Rīga — vairāk nekā 800 reižu. Failos atrodami vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī redzama Epstīna privātā sarakste ar latviešu meitenēm.
