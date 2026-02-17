Jau vairāk nekā gadu spēkā ir aizliegums tirgot elektroniskās cigaretes ar aromātiem, tomēr "veipu" industrija tam atradusi apiešanas ceļu — uzpildāmās garšiņas tiek pārdotas atsevišķi. Tās pieejamas ne tikai elektronisko cigarešu veikalos, bet arī pārtikas mazumtirdzniecībā, tostarp "Rimi" veikalos, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Kad 2025. gada sākumā tika ieviests aizliegums pārdot aromatizētos veipus, valsts cerēja, ka tas samazinās bērnu un jauniešu pievēršanos smēķēšanai, jo tieši saldie aromāti bieži ir galvenais pievilcības faktors. Tomēr nozare ātri pielāgojās, sākot aromātus tirgot kā atsevišķus produktus, tos definējot kā pārtikas vai telpu aromatizētājus.
Vienas no populārākajām ir zīmola "Melt" garšiņas. Tās bez vecuma ierobežojuma nopērkamas gan specializētajos veikalos, gan pārtikas veikalos. Lai gan šos produktus aizliegts reklamēt kā piedevas elektronisko cigarešu šķidrumiem, veikalos darbinieki tos nereti tā arī dēvē un klientiem skaidro, kā tos izmantot veipošanai.
"Rimi" pārstāve Inga Bite norādījusi, ka uzņēmums darbojas likuma ietvaros un "Melt" produkciju tirgo kā pārtikas aromatizētājus. Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) raidījumam skaidroja, ka šādus produktus drīkst pārdot dažāda veida veikalos, ja tie ir reģistrēti PVD, un aizliegt tos pārtikas tirdzniecībā nav iespējams.
Vienlaikus PVD atzīst — lai aizliegtu aromatizētāju tirdzniecību elektronisko cigarešu veikalos, būtu nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā. Savukārt gadījumos, ja veikalos aromatizētājus iesaka izmantot smēķēšanai un sniedz instrukcijas, par to var sodīt Veselības inspekcija, kas veic pārbaudes, tostarp ar kontrolpirkumiem.
