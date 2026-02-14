Kā tad tā, tu jautāsi? Kāds te radošums? Ārā auksts kā Antarktīdā, gribas ielīst siltā kažokā un gulēt kā lācim ziemas miegā. Tomēr paskaties pa logu, varbūt citi jau ķuzinās apkārt un tev arī laiks mosties. Zvirbuļi jau čiepst un kaķu kaujas jau sākušās, bet mēs neesam kaķi vai zvirbuļi, mums nav jākaujas un jāčiepst. Mums ir tālu jābrauc, jādzied un jādejo kā deviņdanču kumeļiem, par ko tautas dziesmas dzied.
Kur lai ņem radošumu? Varbūt ticējumos?
Ticējumu ir daudz un dažādi. Tie mēdz būt arī pretrunīgi. Tāpēc izvēlēsimies tos, kas vispiemērotākie mums, rīdziniekiem vai vismaz Folkloras komisijas speciālistiem Rīgas Latviešu biedrībā. Mums vislabāk piestāv par dejošanu Metenī. Kā radošuma pierādījums ir skatuviskās dejas jaunrades konkursi, kur cilvēki izmēģina spēkus horeogrāfiju radīšanā skatuves priekšnesumiem ar cerību nokļūt Deju svētku virsvadītāju godā.
Re, tautas dziesma no Dainu skapja pasaka ļoti skaidri un precīzi! Metenī jādancina saimnieces un tas ir pats svarīgākais Meteņa laika ticējums.
Dietu, dietu, saimeniece,
Metenīša vakarā,
Lai liniņi gari auga,
Lai telītes barojās.
Metenī esot jāsildās?
Metenis sola saltas dienas? Ko darīsim? Tautas dziesma saka: „Krausim malku vezumā, vedīsim Meteņam“. Ko nozīmē šis teiciens mūsdienās? To, ka aukstums jādzen prom ar savu sirds siltumu. Tādus siltus, var teikt pat karstus notikumus šai, Meteņa laikā ir sarūpējuši gan LMA karnevāla „Deju mēris“ rīkotāji, gan Folkloras biedrība, kas šajā nedēļas nogalē Aizputē un Kazdangā rīko kārtējo masku festivālu, gan Rīgas un citu pašvaldību domes, kas cieņā un godā tur tautas tradīcijas. Meteni kā deju dienu izmanto arī vairākas folkloras kopas, kā, piemēram „Zeidi“, kuri Iļģuciemā dancinās sanākušos. Ļoti iepriecinoša ziņa ir no Rēzeknes, kur pilsētniekiem būs iespēja izbaudīt latvisko Meteni, kur pie tam pašu Meteni attēlos horeogrāfs Ilmārs Dreļs, kas nozīmē≤ ka dejošana neizpaliks.
Pavisam neparastu veidu Meteņa laikam piedāvā Brīvās gribas ansamblis „Stiprās Sievas“, kuras Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja „Tintnīcā“ 15, februārī rīko koncertu un aicina kopā arī Rīgas Latviešu biedrības dančmeistaru kopienu „Rīgas Dančus“. „Aiz priekiemi nezināju“ – tas ir gan ziņģu koncerts, gan deviņdanču kumeļa soļi, gan Lipindraks, ko iecerējusi „Stipro sievu“ vadītāja Igeta Ozoliņa.
Metenī tālu jābrauc, bet noteikti jāatgriežas savlaicīgi mājās
Šo punktu esam izpildījši ar uzviju. „Stiprās sievas“ brauc no Liepājas, bet „Rīgas Danču“ puišiem jāmāk atbraukt pat no Āfrikas, kur Dzintars aizdevies kopā ar Upītes nemateriālās kultūras centra kopu, bet Pēteris sajaucis lidmašīnas un no Berlīnes nokļuvis Madridē, savukārt Ernests skrien pusmaratonu no Varšavas. Dūdinieks Eduards Lietuvā izgatavos leišu „Būgnas“ un ieradīsies tieši īstajā laikā īstajā vietā. Turam īkšķus, lai visi laikā nokļūst Rīgā.
Metenī jābrauc no kalna un jāsauc „Manam tēvam gari lini…!“
Šo izlaižam, medaļnieci Elīnu Ievu Botu pārspēt mēs nevaram. Ja satiekat, pajautājiet, vai viņa braucot sauca: MANAM TĒVAM GARI LINI!
Metenī jāmaskojas un jāiet uz svešām mājām
To „Rīgas Danči“ jau izdarīja tieši sestajā februārī, kas pēc „agro cīruļu“ uzskatiem ir īstais Meteņa datums. Tieši tad Latvijas Mākslas akadēmijā notika tāds Dižmetenis, ka maz nelikās. Bildes un video ir pilni sociālie tīkli un vadošo portālu kultūras sadaļas audiovizuālās lapas. „Rīgas Danči“ šai raibā LMA karnevālā izturēja savu stilu – pavasara jausmas un gaismas ienesa Saules meitu un Dieva dēlu kostīmos; pie tam rībināja bungas, skandināja trumuļus un pūta dūdas pietiekami skaļi, lai būtu pamanāmi.
Metenī jāēd Meteņa rauši un (veģetārieši tālāk nelasiet)
Ticējums teic: „Cik no kalna nolaidos, tik no auss nokodos“. Domāta, vārīta cūkas auss, bet nekādās ausīs nebūs jākož – tos raušus mēs noteikti ēdīsim svētdien pēc koncerta „Tintnīcā“. Sliktā ziņa ir tāda, ka rauši nav iekļauti biļetes cenā. Vēl būs bukstiņputra un tai piemēroti padzērieni. Cūkas ausis nebūs. Tās var dabūt tikai laukos. Īsāk sakot, ja raušus mājās necepjam, tad jāiet uz kādu picēriju – rausēriju. Ja ne latviešu, tad itāļu raušus tur var nopirkt.
Kas ir iekļauts cenā? Vai tiešām Lipindraks?
Apstiprinoši – cenā ir iekļauts Lipindraks un aptuveni pusotru stundu garš koncerts, kurā „Stiprās sievas dziedās, „Rīgas Danči“ dejos paši un dancinās katru, kam kājas ritmā šūposies. Lai šūpotos, spēlēsim jestrus meldiņus. Skanēs, dūdas, vijoles, mandolīnas, bungas un trumuļi. Ja kāds vēl nesaprot, kas ir Lipindraks, tad tas nav dzēriens. Lipindraks ir Ziemeļlatgales tradicionāla deja, kas tagad iegūst popularitāti.
Kas jādzied Metenī?
Supernovas repertuārs šoreiz nederēs. Tur šogad nav ne Ludviga, ne Billes, ne Tautumeitu. Toties derēs kāda četrrinda, pie kuras var lekt „Mikitu“
Metens brauca pār Daugavu,
Sola visus sasaldēt.
Metenī, Metenī
Visa Rīga putenī.
Te ir video ar melodiju un dejas soļiem, kā šo dejot gadījumā, ja būsi ieputināts. Varēsi lēkt savā viesistabā vai virtuvē pāri slotas kātiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu