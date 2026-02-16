Krievijas tiesa telekanāla "Doždj" žurnālisti Jekaterinu Kotrikadzi atzinusi par vainīgu "viltus ziņu" izplatīšanā par Krievijas armiju un aizmuguriski piespriedusi viņai astoņus gadus cietumā, vēsta vietējie mediji.
Maskavas Golovinas rajona tiesa Kotrikadzei arī aizliedza četrus gadus pēc soda izciešanas administrēt tīmekļa vietnes.
Prokuratūra bija pieprasījusi žurnālistei deviņus gadus cietumā. Kotrikadze savu vainu neatzina.
Pret "Doždj" lieta par "viltus ziņām" tika ierosināta 2025. gada vasarā.
Līdzās Kotrikadzei aizmuguriski tika apsūdzēta arī žurnāliste Valērija Ratņikova un "Doždj" galvenais redaktors Tihons Dzjadko.
Oktobrī viņi tika iekļauti Federālajā finanšu monitoringa dienesta uzturētajā teroristu un ekstrēmistu sarakstā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu