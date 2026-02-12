Valsts vides dienests (VVD) ierosinās administratīvā pārkāpuma procesu pret ceļu būvniecības uzņēmumu "CTB" saistībā ar putekļu radītu vides piesārņojumu Liepājā, pavēstīja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.
VVD saņēmis uzņēmuma paskaidrojumu par konstatēto pieputējumu. Tajā "CTB" norādījis, ka putekļu veidošanās darbu laikā bijusi lielāka nekā parasti, jo drupināmais materiāls bijis sasalis un ar zemu mitruma līmeni zemās gaisa temperatūras dēļ. Putekļu izplatīšanos ārpus teritorijas veicinājis arī austrumu vējš.
Uzņēmums informējis, ka 6. februārī, pamanot pastiprinātu putekļu izplatību, drupināšanas darbi apturēti. Lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, turpmāk plānots rūpīgāk izvērtēt laikapstākļus, īpaši vēja virzienu un stiprumu, kā arī asfaltbetona drupināšanu organizēt mitrākos apstākļos, tā samazinot putekļu rašanos.
"CTB" kopš 2010. gada ir B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, kas ļauj veikt grants un asfaltbetona drupināšanu un uzglabāt ceļu seguma materiālus. Atļaujas nosacījumi paredz veikt pasākumus, lai nepieļautu putekļu nonākšanu dzīvojamo māju teritorijās.
VVD secinājis, ka šie nosacījumi nav ievēroti,
tādēļ, pamatojoties uz likumu "Par piesārņojumu", tiks sākts administratīvā pārkāpuma process.
9. februārī VVD apsekoja teritorijas Liepājā pie Cukura, Nākotnes, Ģenerāļa Baloža, Latgales un Sila ielām. Tur konstatēti tumši putekļu nosēdumi uz dzelzceļa sliedēm un plašā apkārtnē starp minētajām ielām.
Lielākais putekļu daudzums novērots pie "CTB" norobežotās teritorijas, kur, pēc uzņēmuma pārstāvju teiktā, tiek drupināts un malts vecais asfalts.
Pārbaudes laikā apskatīta arī uzņēmuma teritorija, kur tobrīd drupināšanas darbi nenotika. Uzņēmumam pieprasīts rakstisks skaidrojums par piesārņojuma izcelsmi. VVD norāda, ka pēc visu apstākļu izvērtēšanas lems par turpmāko rīcību.
Aptauja
Vai savā novadā/pilsētā jums pēdējā gada laikā ir bijušas darīšanas ar pašvaldības policiju?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu