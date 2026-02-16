Mirusi dziedātāja, vokālā pedagoģe un operas soliste Lilija Greidāne, liecina ieraksts Latvijas Nacionālās operas un baleta "Facebook" lapā.
Greidāne dzimusi 1944. gada 14. novembrī, un vairāk nekā trīs desmitgades viņas profesionālā darbība bijusi cieši saistīta ar Latvijas Nacionālo operu. Māksliniece izcēlās ar savdabīgu balss tembru, skatuvisku harismu un prasmi niansēti atklāt atveidoto tēlu raksturus, spilgti interpretējot gan galvenās, gan raksturlomas.
Viņas repertuārā bijušas vairāk nekā 30 lomas, tostarp Mimī, Lelde, Adriāna Lekuvrēra, Mikaēla, Dezdemona, Laimdota, donna Anna un Elizabete. Greidāne piedalījusies arī vokāli simfonisko darbu atskaņojumos un aktīvi muzicējusi kamermūzikā.
Daudzus gadus viņa vadīja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vokālo katedru un strādāja par pedagoģi, sagatavojot jauno operdziedātāju paaudzi.
2007. gadā Greidānei piešķirta "Latvijas gāzes" Gada balva par mūža ieguldījumu opermākslā, savukārt 2023. gadā viņa saņēma Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu