Pagājušā gada 18. martā Valsts policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Ventspilī, kurā dzīvību zaudēja sirmgalve. Par notikušo tika sākts kriminālprocess, kura izmeklēšana šobrīd noslēgusies, un lietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
2025. gada 18. martā ap pulksten 09.15 policijā tika saņemta informācija par negadījumu Ventspilī, J. Poruka ielā, kur bojā gāja sieviete. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas sāka kriminālprocesu un izmeklēšanā konstatēja, ka vīrietis tirdzniecības vietas stāvlaukumā, vadot “Volkswagen Crafter”, uzsāka kustību atpakaļgaitā, nepārliecinoties par manevra drošību un neveicot nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus. Tā rezultātā ar transportlīdzekļa aizmuguri notika sadursme ar gājēju, kura atradās aiz automašīnas un krita.
Pēc sadursmes autovadītājs transportlīdzekli neapturēja un turpināja braukt atpakaļgaitā, joprojām nepārliecinoties par drošību, un uzbrauca sievietei, kura tobrīd gulēja uz zemes. Cietusī guva smagus miesas bojājumus,
tika nogādāta ārstniecības iestādē, taču no traumām mira.
Transportlīdzekļa vadītājs iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā un izmeklēšanas laikā sadarbojās ar likumsargiem. Notikuma vietā esošie viņa kolēģi nekavējoties sniedza cietušajai pirmo palīdzību, tomēr gūtie ievainojumi bija letāli.
Policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi transportlīdzekļa vadītāja persona un kas izraisījis cilvēka nāvi, un nodevusi lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Krimināllikums par šādu nodarījumu paredz brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu līdz pieciem gadiem. Konkrēto sodu noteiks tiesa.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem vadītājam jārīkojas tā, lai netiktu apdraudēti citi satiksmes dalībnieki, īpaši gājēji. Pirms manevra uzsākšanas jāpārliecinās par drošību un to, ka netiek traucēti citi. Braucot atpakaļgaitā, nedrīkst radīt traucējumus citiem, bet bīstamu šķēršļu gadījumā vadītājam jāsamazina ātrums, jāapstājas vai droši jāapbrauc šķērslis.
Valsts policija uzsver — neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu