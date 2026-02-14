Norvēģu biatlonists Sturla Holms Lēgreids pēc bronzas medaļas izcīnīšanas ziemas olimpiskajās spēlēs publiski atzinies neuzticībā savai partnerei, izraisot plašu rezonansi Norvēģijā un sporta sabiedrībā. Sportista nu jau bijusī draudzene paziņojusi, ka notikušo viņai ir grūti piedot.
28 gadus vecais biatlonists pēc finiša individuālajā 20 kilometru distancē tiešraides intervijā negaidīti pievērsās savai privātajai dzīvei. Emocionālā uzrunā viņš atzina, ka pirms vairākiem mēnešiem krāpis partneri un tikai nesen par to viņai izstāstījis. Sportists šo periodu raksturoja kā smagāko savā dzīvē un norādīja, ka personīgās attiecības viņam šobrīd ir svarīgākas par sportiskajiem panākumiem.
Drīz pēc tam Norvēģijas laikrakstam "VG" komentāru sniedza sportista bijusī partnere. Viņa uzsvēra, ka nav vēlējusies nonākt sabiedrības uzmanības centrā un ka publiskā atzīšanās viņai sagādājusi papildu sāpes. Sieviete atzina, ka piedot šādu rīcību ir ļoti grūti, pat neskatoties uz sportista publiskajiem mīlestības apliecinājumiem. Vienlaikus viņa pateicās tuviniekiem par atbalstu.
Vēlāk Lēgreids atvainojās gan bijušajai partnerei, gan komandas biedram Johanam Ūlavam Botnam, kura izcīnīto zeltu lielā mērā aizēnoja uzmanība ap viņa privāto stāstu. Sportists atzina, ka izvēlētais brīdis nebija piemērots, un solīja turpmāk par šo tēmu publiski vairs neizteikties.
Lēgreids tiek uzskatīts par vienu no pasaules vadošajiem biatlonistiem — viņš ir pasaules čempions un Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētājs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu