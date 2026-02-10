Kulinārijas blogeris Rojs Puķe, plašāk zināms kā Pipars, pēc aptuveni pusotra gada ilga procesa ieguvis autovadītāja apliecību. Ceļš līdz tiesībām viņam izrādījies ilgāks, nekā sākotnēji cerēts, un prasījis gan pauzes, gan atkārtotu eksāmena kārtošanu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Teoriju viņš sāka apgūt vēl pirms pilngadības, bet praktisko braukšanu — pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Lai arī tiesību vēl nebija, viņš jau agrāk ticis pie sava auto. Braukšanas iemaņas viņš nostiprināja trenējoties kopā ar tēvu un instruktoru, no kuriem apguva gan satiksmes zīmju ievērošanu, gan rīcību sarežģītākās situācijās.
Pirmais CSDD braukšanas eksāmens Piparam nebija veiksmīgs — tas noslēdzās ļoti ātri pēc pieļautām kļūdām. Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma viņš eksāmenu kārtoja atkārtoti un šoreiz to sekmīgi nokārtoja.
"Tā ir vislabākā Ziemassvētku dāvana, ko jebkad esmu sev sarūpējis,"
atzīst Rojs.
Kopumā tiesību iegūšana viņam izmaksāja ap 1500 eiro. Atskatoties uz piedzīvoto, blogeris uzsver, ka svarīga ir atpūta pirms braukšanas, instruktora norādījumu ievērošana un regulāra prakse.
