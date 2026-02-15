Gatavojoties jubilejas svinībām, TV personības Baiba Sipeniece-Gavare un Valters Krauze tikās ar aktieri Andri Buli šova “Slavenības. Bez filtra” ietvaros. Abi kavējās kopīgās atmiņās par savu jaunību, kad kopā dzīvojuši, kā arī aktīvi nodevušies ballītēm. Baiba atsauca atmiņā kādu jaunības notikumu, kad mājās valdījis pamatīgs bads, tādēļ viņa mudinājusi Valteru "no darba atnest kaut ko ēdamu".
Andris Bulis ar Baibu Sipenieci-Gavari un Valteru Krauzi satiekas kafejnīcā “Osīriss”, kur, kā izrādās, jaunībā strādājis Valters. Tikmēr Baiba papildina: “Un es viņam palīdzēju strādāt! Kad Valters bija oficiants, mēs kopā īrējām arī dzīvokli. Es viņam toreiz saku – nu kas tu par oficiantu? Bļāviens, mums nav ko ēst mājās! Nu atnes taču kaut ko, nozodz, lūdzu! Visi taču zog, kāpēc tu nevari?”
Baiba atminas kādu rītu, kad pamodusies pirmā, un ledusskapī ieraudzījusi maisiņu ar pārtiku: “Es nodomāju – nu, malacītis! Beidzot ir! Un es tik priecīga ēdu no tā maisiņa. Pēc brīža sāku prātot, kāpēc tajā maisiņā grieķu salāti ir kopā ar kaut kādiem vistas gabaliem? Bet nu mazums, varbūt zadzis steigumā! Kad Valters piecēlās, viņš man jautā “Ko tu ēd? Tās ir atliekas no banketa šķīvjiem, nesu Janča sunim!””
Smieklos gremdējoties atmiņās, Baiba pauž nožēlu, ka Valters ko teicis, jo bijis ļoti garšīgi. Tikmēr Krauze piemetina: “Suns var ēst, viņa nevar?”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu