Apvienība "DoStudija", kura pēc ilgākas radošās snaudas sevi atkal pieteica Latvijas muzikālajai saimei 2025. gada marta izskaņā, prezentējot pirmo audiovizuālo vēstnesi no gaidāmā debijas albuma, ir atgriezusies nu jau ar piekto no sešām pirms albuma relīzēm. Jaunās dziesmas nosaukums — "Utopija".
"DoStudijas" debijas albuma stāsts aizsākās 2013. gadā. Šo gadu laikā, paralēli albuma tapšanas procesam, "DoStudija" ir piedalījusies kā producentu apvienība, radot Latvijā zināmiem māksliniekiem dziesmas un arī mūzikas albumus. Šoreiz — vai drīzāk beidzot — laiks pašiem sev.
"Mēs veidojam sešus eposus, kuri savstarpēji ir savijušies vienā stāstā no dažādiem rakursiem. Tas ir kā seriāls, kam turpinājums nav paredzams un gala rezultātā, kad pavērsies pilna bilde, iznākot albumam, būs jau skaidrāka izpratne par to, kas tad te īsti notiek!" Tā par plānotajiem vēstnešiem saka "DoStudijas" pārstāvji.
Dziesmas vēstījums sevī atspoguļo visiem sen jau zināmo mūžseno stāstu par to, ka monētai ir divas puses un tā ir tikpat apaļa kā notikumi, kuri mēdz atkārtoties. Te parādīties, te pazust, jo problēmas — tāpat kā ideāli — ir īslaicīgi. Arī video vizuālais risinājums sevī ietver neordināru pieeju, kur koncepts stāsta par to, ka pasaule ir apaļa — gluži kā notikumi, kuri atkārtojas, un nekas nav mūžīgs.
Klipa kameru darbs ir tapis operatoru Gata Gierta un Deivida Midega virsvadībā.
Jāmin, ka videoklipa koncepta un režijas, kā arī scenārija līdzautors ir aktieris Juris Andžāns, kurš atveido vienu no galvenajiem varoņiem šajā utopiskajā stāstā. Savukārt šo aktierspēli papildina aktrise Laura Rutkovska, kura paver priekškaru, ļaujot no malas ieskatīties tajā, kas bieži vien notiek divu cilvēku mikroklimatā, kad tiek novilktas ikdienas maskas.
"DoStudija" piedzima 2009. gadā. Tā bija vēla ziema — vai ļoti agrs pavasaris. Mārtiņš ar Rolandu vēl nenojauta, ka tuvāko gadu laikā "DoStudija" izaugs par apvienību, kurā piedalīsies teju 20 dažādi mākslinieki, kuri sevi spilgti pieteikuši pašmāju populārās mūzikas industrijā. Laikam ejot, dziesmu aranžējumu projekti izauga līdz pat koncertu organizēšanai un solo albumu veidošanai māksliniekiem, kuri sadarbojās ar "DoStudijas" producentiem. Šobrīd "DoStudija" sevi piesaka jau kā izpildītājus.
Visi pieci debijas albuma vēstneši — "Atdodies", "Kam Tu uzticies?", "SOS", "Seriāls" un tagad arī "Utopija" — ir dzirdami labākajās Latvijas radiostacijās un klausāmi lielākajos mūzikas straumēšanas servisos.
