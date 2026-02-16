Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece un kūku meistare Olga Koha aktīvajā ikdienā žonglē starp kuplās ģimenes pienākumiem, saldo gardumu gatavošanu un laiku sev. Lai gan viņa pēc dabas ir sabiedrisks cilvēks, kuram apkārtējā kņada pat palīdz koncentrēties, viņa atzīst, ka dinamiski un skaļi rīti nereti kļūst par īstu pārbaudījumu viņas vēlmei pēc miera.
Atšķirībā no daudziem, kuriem darbam nepieciešams pilnīgs klusums, Olgai skaņa kalpo kā iedvesmas avots. Viņa atzīst: “Man ir ļoti viegli strādāt, ja apkārt ir skaļums. Var būt ieslēgts televizors, mūzika, burziņš apkārt, līdz ar to man rodas enerģija un viegli domājas. Kad esmu viena un ir klusums, man domājas ļoti grūti. Es esmu tāds cilvēks.
Bet, ir viens “bet” – no rīta man prasās kafiju un mieru, klusumu. Es varu sarakstīties ar klientiem un salikt dienas vai nedēļas plānu. Bet brīvā dienā es ceļos pēdējā. Ja tā iekrīt brīvdienā, tad parasti es nonāku lejā un te jau ir mūzika, karaoke… Un tad es nāku pēc savas kafijiņas un lūdzu, vai izslēgs visu uz piecām minūtītēm.”
Šādos brīžos Olga sāk arvien labāk saprast tās mātes, kuras labprātīgi upurē miegu, lai pieceltos pirms pārējiem un baudītu rīta kafiju klusumā. Olga apzinās, ka iemācīties prioritizēt sevi ir svarīgs dzīves uzdevums, ko viņai vēl nākas apgūt, lai neizdegtu starp neskaitāmajiem darbiem un ģimenes rūpēm.
