Saeimā pieņemts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums, kurā noteikta īpaša kārtība pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanai un attīstībai.

Kopš 2023. gada 17. septembra Kuldīgas vecpilsēta ir ierakstīta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules mantojuma sarakstā. 1997. gada 6. decembrī šajā sarakstā tika iekļauts arī Rīgas vēsturiskais centrs. Bet 2003. gada 29. maijā Saeima apstiprināja Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu. 

Tādējādi Kuldīga būs otrā pilsēta Latvijā, kas daļu savas teritorijas starptautiski iezīmēs kā visai cilvēcei nozīmīgu vērtību.

