Latvijā patēriņa cenas šā gada janvārī, salīdzinot ar decembri, kopumā nemainījās, bet gada griezumā — salīdzinājumā ar 2025. gada janvāri — pieauga par 2,9%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis janvārī, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, pieaudzis par 3,7%.
CSP norāda, ka janvārī salīdzinājumā ar decembri cenu pārmaiņas visvairāk ietekmēja transporta grupa (-0,4 procentpunkti), apģērbs un apavi (-0,2 procentpunkti), kā arī ar mājokli saistītie izdevumi — ūdens, elektroenerģija, gāze un citi kurināmie (+0,4 procentpunkti).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas pieauga par 0,3%. Lielāko ietekmi radīja svaigi vai atdzesēti augļi un dārzeņi (+8,8%). Cenas kāpa arī gaļas izstrādājumiem, tropu augļiem, kūpinātai un sālītai gaļai, brokastu pārslām, cūkgaļai, bezalkoholiskajiem dzērieniem un piena desertiem. Tikmēr akciju dēļ lētāka kļuva kafija, siers, konditorejas izstrādājumi, šokolāde, āboli, bumbieri un olīveļļa.
Alkoholisko dzērienu un tabakas cenas mēneša laikā pieauga par 1,2%, tostarp alkoholiskie dzērieni sadārdzinājās par 1,9%, ko ietekmēja akciju noslēgumi.
Apģērba un apavu cenas samazinājās par 4,4% sezonālo atlaižu dēļ.
Ar mājokli saistītās izmaksas mēneša laikā pieauga par 2,4%. Elektroenerģijas cena kāpa par 7,3%, dabasgāzes — par 6,2%. Dārgāka kļuva arī apsaimniekošana, atkritumu savākšana un siltumenerģija.
Veselības aprūpē cenas pieauga par 1,3%, galvenokārt medikamentu sadārdzinājuma dēļ, kā arī pieauga zobārstniecības un ambulatoro pakalpojumu izmaksas.
Transporta grupā cenas samazinājās par 3,2%. Degviela kļuva lētāka par 3%, savukārt auto gāze sadārdzinājās. Kritumu noteica arī lētāki aviopārvadājumi.
Atpūtas un kultūras jomā cenas saruka par 0,7%, savukārt personiskās aprūpes un dažādu pakalpojumu grupā pieauga par 1,7%, tostarp nodevu izmaiņu dēļ sadārdzinājās pasu un ID karšu izsniegšana.
Gada laikā — salīdzinot ar 2025. gada janvāri — lielākā ietekme uz inflāciju bija pārtikai un ar mājokli saistītajiem izdevumiem (katrai grupai +1 procentpunkts). Būtiska ietekme bija arī veselības aprūpei un personiskajai aprūpei, kamēr transporta grupa inflāciju mazināja.
Pārtikas cenas gada laikā pieauga par 3,9%. Straujāk sadārdzinājās kafija, putnu gaļa, olas, augļi un dārzeņi, šokolāde, maize, zivis un liellopu gaļa. Lētāks kļuva sviests, daļa augļu, olīveļļa, siers, kartupeļi un milti.
Mājokļa izdevumi gada laikā pieauga par 6%, tostarp elektroenerģija sadārdzinājās par 8,6%, ūdensapgāde par 9,9%, kanalizācija par 12,3%, kāpa arī īres un apsaimniekošanas maksa. Lētāki bija mājokļa uzturēšanas materiāli.
Veselības aprūpes cenas gada laikā palielinājās par 3%, lai gan medikamenti kļuva lētāki.
Transporta jomā cenas gada laikā samazinājās par 2,2%, galvenokārt degvielas cenu krituma dēļ.
Informācijas un sakaru pakalpojumi sadārdzinājās par 2,5%, bet restorānu un izmitināšanas pakalpojumi — par 4,3%.
Personiskās aprūpes un dažādu pakalpojumu cenas pieauga par 4,8%. Citur lielākais cenu kāpums bija cigaretēm un izglītībai, bet lētāks kļuva alkohols.
