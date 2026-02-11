Februāra pirmās desmit dienas Latvijā bijušas krietni aukstākas nekā ierasts — vidēji par 8,5 grādiem zem klimatiskās normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Šajā periodā vidējā gaisa temperatūra sasniedza -12,3 grādus, kas ir aptuveni par diviem grādiem zemāk nekā janvāra otrajā un trešajā dekādē.
Zemākā temperatūra fiksēta 2. februārī Jelgavas novērojumu stacijā, kur gaiss atdzisa līdz -31,7 grādiem. Tikmēr augstākā temperatūra bija ap -2 grādiem un reģistrēta 7. februārī Pāvilostā.
Nokrišņu bijis maz — vidēji 1,3 milimetri jeb 9% no normas. Lielākais sniega daudzums konstatēts Baltkrievijas pierobežā, kur Piedrujā bija 10,7 milimetri nokrišņu. Biezākā sniega sega novērota Dagdā (47 centimetri) un Piedrujā (41 centimetrs).
Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 81%, svārstoties no 75% Ainažos līdz 85% Alūksnē un Rēzeknē. Spēcīgākās vēja brāzmas — līdz 16,4 metriem sekundē — reģistrētas 2. februārī Daugavgrīvā.
Janvāra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -8,7 grādi, kas ir 5,7 grādus zem 1991.–2020. gada normas. Tas bija aukstākais janvāris kopš 2010. gada un viens no aukstākajiem kopš 1987. gada. Tomēr kopš novērojumu sākuma pirms 102 gadiem šis janvāris ierindojas 15. vietā aukstāko janvāru sarakstā.
Lai gan decembris bija neparasti silts, šī ziema kopumā Latvijā ir aukstākā kopš 2012.–2013. gada sezonas.
