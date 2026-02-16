Šorīt snigšana un apledojums vietām Latgalē, kā arī atsevišķos rajonos Kurzemē un Vidzemē apgrūtina satiksmi uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos un sniegotos posmus ceļu uzturētāji attīra no sniega un apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Braukšanas apstākļu uzlabošanai darbos iesaistītas deviņas ziemas dienesta tehnikas vienības.
Sarežģītāki braukšanas apstākļi konstatēti uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) — Rēzekne — Daugavpils — Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14).
Uz reģionālajiem ceļiem braukšana ir apgrūtināta Gulbenes, Ventspils, Talsu, Saldus, Liepājas, Alūksnes un Daugavpils apkārtnē.
Ļoti zemā gaisa temperatūrā mitrais tehniskais sāls (NaCl), ko izmanto ceļu kaisīšanai, zaudē efektivitāti, tāpēc apledojums uz brauktuvēm var veidoties straujāk.
Autovadītāji aicināti ņemt vērā sala ietekmi uz ceļu stāvokli, būt īpaši uzmanīgiem, pielāgot braukšanas manieri ziemas apstākļiem, izvēlēties drošu ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu