"Ar savu grāmatu gribu uzsvērt, ka daudzvalodība nav trūkums," saka Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas profesore lietišķajā valodniecībā un filoloģijas doktore Sanita Martena. Gada sākumā klajā nākusi viņas grāmata "Valodu jauda: no ģimenes līdz sabiedrībai" ("Jānis Roze"), kas mudina vērīgāk ielūkoties Latvijas valodu ainavā un izprast, kā cilvēki Latvijā un latvieši diasporā lieto valodas, redz un izjūt ar valodu saistītos jautājumus.
Grāmatā ir daudz citātu un piemēru no reālās dzīves – interviju fragmenti, dažādi pieredzes stāsti, tajā skaitā arī tavas ģimenes piemēri.
S. Martena: Ir speciālisti, kas pēta savu bērnu valodu, bet mēs ar vīru, kurš arī ir valodnieks, viens otram apsolījām, ka to nedarīsim. Bet es domāju, ka, rakstot grāmatu, varu justies brīvi, tādēļ esmu iekļāvusi ģimenes izteikumus. Kad cilvēki runā par valodu, mēs redzam, ka tā nav atrauta no dzīves, ka tas ir par viņa paša dzīvi, sāpēm, mīlestību, šķiršanos, emigrāciju. Uz valodu mēs skatāmies caur cilvēka prizmu. Šie piemēri spilgti ilustrē, ka valoda ir maza daļa no cilvēka dzīves, bet liela daļa no viņa identitātes. Mani piemēri nav tāpēc, lai tos izmantotu piemēram, tie ir tādēļ, lai pieteiktu kādu tematu vai spilgtāk ilustrētu konkrēto domu. Kad cilvēkiem daudz ko stāsti teorētiski, varbūt ne vienmēr ir viegli saprast, bet, pasakot dažus piemērus, uzreiz ir skaidrs.
Tu aicini lasītāju daudzvalodību aplūkot kā normālu procesu, atgādinot, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda.
Kad Latvijā dažreiz dzirdam kritisku nostāju pret citām valodām, tad izliekamies, ka dzīvojam tikai vienas valodas vidē. Bet tā nav. Uzskatu, ka diezgan daudzi no mums, dokumentējot, ko kurā valodā darījuši, pamanītu, ka, piemēram, kādam atbildēja angļu valodā, lasīja sižetu angliski vai vāciski, vai krievu valodā, vai ukraiņu valodā, pat ja ikdienas dzīve daudziem Latvijā vairāk notiek latviešu vai latgaliešu valodā. Daudzvalodība ir mums visapkārt, bet, kad mēs par to runājam, visu laiku redzam citas valodas kā šķērsli labai latviešu valodai. Un tad ideoloģiski izskatās, ka daudzvalodība ir trūkums. Ar savu grāmatu gribu uzsvērt, ka daudzvalodība nav trūkums. Zinu vairākas valodas, un tas nav trūkums. Tā ir milzīga bagāža, kas palīdz piekļūt daudzveidīgam saturam vai izdzīvot kultūras notikumus, noskatīties filmas, ļauj sazināties, esot citās valstīs.
Nav produktīvi cīnīties pret citu valodu, lai iestātos par kādu savu valodu. Mums drīzāk vajadzētu saprast, kādēļ šiem cilvēkiem ir noraidoša attieksme pret latviešu valodu.
Grāmatā stāstu, cik būtiski ir skolā vai bērnudārzā profesionāli izmantot dažādas pieejas, kā rosināt bērnu runāt citā, ne tikai viņa dzimtajā valodā, proti, latviešu valodā, bet caur šo pozitīvi emocionālo vidi. Tādā veidā ejam uz harmonisko daudzvalodību. Šobrīd izskatās, ka tā asociējas ar kaut ko ļoti konfliktējošu un izskaužamu.
Jāatceras, ka cilvēkam ir ļoti sāpīgi, ja visu laiku tiek aizskarta viņa identitāte, kad kādas valodas pareizuma līmenis visu laiku tiek vērtēts caur viņa dzimtās valodas negatīvo ietekmi. Ja cilvēkam visu laiku atkārto, ka cita valoda viņam ir slikta tieši dzimtās valodas dēļ, nav jābūt valodniekam vai pētniekam, lai saprastu, ka tas cilvēkam ir sāpīgi. Tāpēc rosinu caur grāmatu aplūkot daudzvalodību vai vairāku valodu zināšanas un iespējas tās lietot kā kaut ko pozitīvu un produktīvu. Nevis cīnīties pret, bet meklēt iemeslus, kāpēc kādam nesanāk vai kāpēc kāds negrib apgūt latviešu valodu. Ir būtiski skolā latviešu valodas stundās bērniem un jauniešiem mācīt ne tikai valodu, bet arī lingvistiskās attieksmes veidošanu, runāt ar viņiem gan par etnisko, gan pilsonisko identitāti, ka tās var draudzīgi sadzīvot kopā.
Grāmatā mini piemērus no skolēnu teiktā, ka viņi vēlētos, lai skolotājs mācību stundā "piešķir nozīmi viņu balsij", un aktuāls ir jautājums, kāpēc skolotāji "negrib būt atvērti visādiem jautājumiem".
Tā nav skolotāju neprofesionalitāte. Viņi jūtas nedroši, jo ir grūti runāt par šādiem valodas un sabiedrības jautājumiem. Varbūt studiju laikā nav tik daudz runāts par tādiem sociolingvistikas jautājumiem, kā vērtēt valodu, valodas simbolisko, pragmatisko nozīmi, ka ir valsts valoda un valodas tiesības un pienākumi, ka, ja tev ir tiesības mājās runāt dzimtajā valodā, tad ir pienākums labi iemācīties valsts valodu.