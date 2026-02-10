Aktrise Ketrīna O’Hara (Catherine O’Hara) mirusi 71 gada vecumā, un par viņas nāves cēloni atzīta plaušu artērijas trombembolija, liecina Losandželosas apgabala medicīniskā izmeklētāja publiskotais miršanas apliecības ieraksts.
Dokumentā kā pamatcēlonis norādīts taisnās zarnas vēzis. Tajā arī minēts, ka aktrise kopš 2025. gada marta saņēmusi onkoloģisku ārstēšanu. O’Hara nomira 30. janvārī slimnīcā Losandželosā.
Kanādā dzimusī aktrise bija pazīstama ar vairāk nekā 100 lomām kino un televīzijā. Plašu atzinību viņa guva par Moiras Rouzas lomu seriālā "Schitt’s Creek", par ko saņēma "Emmy" un "Zelta globusa" balvas. Viņa filmējās arī klasiskajās filmās “Home Alone”, kur atveidoja galvenā varoņa māti, kā arī jaunākajos projektos — seriālos “The Studio” un "The Last of Us".
Pēc ziņas par aktrises nāvi daudzi kolēģi un līdzgaitnieki pauduši līdzjūtību, izceļot viņas talantu, sirsnību un humora izjūtu.
Aktrisei palikusi ģimene — vīrs Bo Velčs un divi dēli.
Aptauja
Vai esat apsvēris domu, ka vecumdienas būs jāpavada pansionātā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu