TV kanāla 360 un Tet veidotajā stratēģiskajā realitātes spēlē "Limuzīns dāvanā" beidzot atklāts pirmais dalībnieks, kura īpašumā nonācis slepenais atslēgu komplekts – šoreiz veiksme uzsmaidīja Sallijai. Uzreiz pēc negaidītā pavērsiena pie slepenās atslēgu īpašnieces devās pils pārvaldnieks Arvis Zēmanis, lai noskaidrotu viņas pirmās emocijas.
Lēmums par to, kurš pirmais iegūs pieeju "limuzīnam", tika pieņemts pēc nejaušības principa, nevienam nenojaušot, vai dalībnieks apsēžas pie tukšas kastītes, vai kastītes, kas glabā mašīnas atslēgas. Lai gan atmosfēra pie galda bija nokaitēta un Sallija neslēpa sašutumu par Simonas rīcību, ieņemot konkrētu sēdvietu, kuru viņai norādījis ieņemt svārstiņš, tieši viņa kļuva par situācijas noteicēju. Komentējot savas izjūtas par iegūto varu, Sallija neslēpa asu viedokli: "Man baigais prieks par to, ka tai raganai nesanāca tas, ko viņa izdarīja. [...] Tas mani vairāk priecē nekā šobrīd šīs atslēgas bet nekas, spēle jau tikai sākas. Nevar jau zināt, vai ragana mani rīt neizsvārsto ārā."
Sallijas turpmākais uzdevums ir sarežģīts – viņai jāsaglabā aukstasinība un jānoslēpj savs statuss, lai pārējie konkurenti neuzzinātu patiesību. Papildus atslēgu glabāšanai viņai tika piešķirtas pilnvaras sašķelt dalībniekus trīs grupās: darba, atpūtas un ekskursijas. Šī izvēle ir izšķiroša, jo viena no grupām iegūs pavedienus par atslēgu turētāju.
Lai kontrolētu situāciju no iekšienes, Sallija izvēlējās pievienoties strādnieku komandai. Savu izvēli viņa pamatoja šādi: "Es sevi darba grupā ieliku, jo man vajag zināt, kas notiks tālāk. Man ir svarīgi uzzināt, kāda būs norāde par to, kam ir atslēgas."
Kopā ar viņu šajā grupā darbosies Kristaps, Monta un Rūdolfs C. Citus pienākumus Sallija sadalīja šādi: Atpūtnieku komanda: Evita, Sandra, Veronika, Roberts, Niks un Rūdolfs K. Ekskursanti: Simona un Aivars.
Lai gan starp Salliju un Simonu valda saspīlējums, Sallija apgalvo, ka neuzskata viņu par tiešu apdraudējumu savai uzvarai. Viņasprāt, Simonas galvenais ierocis ir spēja manipulēt ar atsevišķiem šova biedriem, nevis reāla konkurence cīņā par galveno balvu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu