Rīgas pilsētas tiesa trešdien apstiprinājusi prokurora un par spiegošanu apsūdzēta Latvijas pilsoņa vienošanos par vainas atzīšanu, nosakot viņam sešu gadu brīvības atņemšanu un divu gadu probācijas uzraudzību, informēja tiesā.
Ņemot vērā jau apcietinājumā pavadīto laiku, kas ieskaitīts sodā, notiesātajam ieslodzījumā vēl jāizcieš pieci gadi un seši mēneši.
Notiesātais strādāja par menedžeri būvniecības nozarē, un amata pienākumi viņam ļāva piekļūt informācijai par jaunu militāro objektu būvniecību.
Valsts drošības dienests (VDD) viņu aizturēja 2025. gada 27. augustā. Izmeklēšanā konstatēts, ka vīrietis vairākkārt vācis izlūkošanas informāciju Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) interesēs.
Pirmstiesas procesā noskaidrots, ka
viņš Krievijas izlūkdienestam nodevis datus par Latvijas militāro objektu atrašanās vietām, plānojumu un drošības pasākumiem,
tostarp par bruņojuma noliktavām. Tāpat sniegta informācija par jaunu objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni Latvijas militārajās teritorijās. Saziņai un datu nodošanai izmantota tiešsaistes lietotne "Telegram".
Prokuratūra uzsver, ka apsūdzētais ideoloģisku motīvu dēļ pats iniciējis sadarbību ar GRU un brīvprātīgi sniedzis pieprasīto informāciju.
Prokurors norādījis, ka sodam jānodrošina taisnīguma atjaunošana, sabiedrības drošība, vainīgā resocializācija un preventīva ietekme uz citiem.
Noslēdzot vienošanos, ņemts vērā nozieguma smagums, tā radītais kaitējums, apsūdzētā personība, kā arī pilnīga vainas atzīšana un sadarbība ar izmeklēšanu, izvēloties vienkāršotu procesa formu.
Prokuratūras vērtējumā sešu gadu cietumsods, kas pārsniedz pusi no maksimāli iespējamā desmit gadu soda, ir samērīgs un atbilst nacionālās drošības aizsardzības interesēm, vienlaikus novēršot iespēju turpināt izlūkdarbību un atturot citus no līdzīgiem noziegumiem.
Prokuratūra arī atgādina, ka persona tiek uzskatīta par nevainīgu, līdz tās vaina tiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai ir vērts nestrādājošiem jauniešiem mācīt kādas prasmes?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu