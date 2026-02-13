Dobeles pilsētas kultūras nama direktore Lelde Klusa teic, ka priecājoties par ražīgo 2025. gadu un tikpat ražīgi radoši esot iesākts arī 2026. gads.
"Viss notiek brīnišķīgi un labi. Protams, reizēm arī mums nākas savilkt jostas, bet salīdzinājumā ar citiem novadiem tas neietekmē kolektīvu darbības kvalitāti vai izbraukumu apjomu. Nē, pie mums tā nav."
Dobeles kultūras nama kolektīvos darbojoties ap 500 dalībnieku, kuri piedalās gan pasākumos, gan koncertē ārpus novada. "Šie kolektīvi ir mūsu lielākais lepnums, turklāt ne vien visi kolektīvu vadītāji un visi dalībnieki, bet arī visa lielā atbalsta grupa – ģimenes, radi un draugi. Visi iesaistāmies un visi kopīgiem spēkiem arī darām."
Grāmata. Pilnveidot dzīvi
Negribētos teikt, ka kultūras namā strādāju divdesmit četras stundas septiņas dienas nedēļā, tomēr iestādes vadītājs jau nav tikai tas, kurš iziet un pasākumos saka ievada uzrunu. Vēl ir citiem neredzamais darbs, arī ļoti daudz dokumentu un visas citas lietas, ka jājautā – cik daudz laika atliek pašai sev?
Tāpēc īstajā laikā nāca Grega Makkjūena grāmata "Esenciālisms. Kā disciplinēti darīt mazāk". Kā labāk atmest visu lieko, lai darītu jēgpilnāk un tātad mazāk; tā ir laika plānošanas metode, sistemātiska disciplīna, kas palīdz noteikt būtisko un atbrīvoties no visa, kas tāds nav, lai savu uzmanību un vislielāko potenciālu veltītu tam, kas patiesi svarīgs.
Koncerts. Mūzika dvēselei
Dobeles pilsētas kultūras namā bieži notiek ļoti skaisti koncerti, un, lai gan vēlētos "saldajā" ko pieredzēt arī ārpus savas darba vietas, pārsvarā diemžēl datumi sakrīt. Reizēm tas ir skumji, bet meklēju citas iespējas – mākslinieku noklausīties attālināti vai arī uzaicināt muzicēt Dobelē.
Viens no pagājušā gada īpašākajiem notikumiem gan bija ārpus kultūras nama, tomēr tepat, Dobeles novadā, kur ap Ziemassvētku laiku mūsu jauktais koris "Sidrabe" sniedza koncertu "Gods Dievam Augstībā". Koncerts notika Īles baznīcā, un visi ienākumi tika ziedoti joprojām notiekošajai baznīcas atjaunošanai. Tas tik tiešām likās viens no pagājušā gada skaistākajiem piedzīvojumiem dvēselei.
Teātris. Vilinājums ārpusē
Pēdējā laikā nav iznācis laika apmeklēt izrādes ārpus Dobeles kultūras nama. Tāpēc ikreiz priecājos, kad ar brīnišķīgām viesizrādēm pie mums regulāri ierodas gan Liepājas teātris, gan Valmieras teātris, gan Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris. Tomēr – laiku pa laikam vēlos arī pieredzēt kādu izrādi ārpusē, un tuvākajā laikā nodoms ir nokļūt Liepājā un pieredzēt muzikālo izrādi "Freimanis".
Izstāde. Sirdi sildoši
Pie mums līdz marta sākumam viesojas ļoti skaista ceļojoša krāsu bagātība – Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas "Kursa" lielo, etnogrāfisko lakatu izstāde "Koši un silti". Tik sirdi sildoši!
Taču jau gadiem man īpaši tuva ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgā vecmeistaru gleznu ekspozīcija – ikreiz rodot jaunu iedvesmu, to apmeklēju laiku pa laikam. Apmeklēju arī citus muzejus, protams, Dobeles novada muzeju un pili, bet nesen kopā ar mazbērniem īsts piedzīvojums bija Pastariņa muzejs Zentenes pagasta "Bisniekos". Mūs ārkārtīgi sajūsmināja nokļūšana muzejā, kur bijām vienīgie apmeklētāji un kur saņēmām nedalītu uzmanību teju dienas garumā.
Kino. Māksla nepadoties
Kā pēdējo noskatījos režisora Edvarda Bergera filmu "Konklāvs". Man liekas, tā ir filma ar lielo burtu, kas jāredz teju katram.
Savukārt pagājušajā nedēļā tepat kultūras namā bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu "Māksla nepadoties". To noteikti ieteiktu visiem – jauniešiem, vidēja vecuma skatītājiem un arī senioriem. Tas ir jauna puiša Mareka Odumiņa dzīvesstāsts: viņš dzīvoja savu pilnvērtīgo dzīvi, bet pienāca brīdis, kad viss sagriezās kājām gaisā – kādā kolēģu izbraucienā Mareks pārgalvīgi ielēca no laipas ūdenī un kļuva paralizēts. Mareks, cīnoties par savu dzīvi, atklājis savu brīnumaino talantu – gleznot ar otu, turot to mutē. Filma tik tiešām ikvienu uzrunā ar mākslu nepadoties, kā arī varētu mācīties, cik būtiski ieklausīties, ja kāds tev saka – nedari tā.
