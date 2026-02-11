ASV prezidents Donalds Tramps sociālajā tīklā "Truth Social" piedraudējis bloķēt jaunā ASV un Kanādu savienojošā sešjoslu autosatiksmes tilta atklāšanu, kamēr nesaņems no Kanādas "kompensāciju par visu, ko esam [ASV] viņiem devuši", un kamēr Kanāda "nesāks izturēties pret ASV taisnīgi un ar cieņu, ko esam pelnījuši".
Slavenā kanādiešu hokejista Gordija Hova vārdā nosauktais tilts (attēlā) pār Detroitas upi savieno Kanādas Ontārio provinci ar ASV Mičiganas štatu. Tilta būve sākās 2018. gadā, un tajā ieguldīti aptuveni 4,7 miljardi ASV dolāru. Celtniecības darbus par Kanādas naudu, gandrīz tikai no kanādiešu materiāliem nodrošināja Kanādas valdībai piederošais uzņēmums "Windsor-Detroit Bridge Authority", bet bija paredzēts, ka īpašnieki uz pusēm skaitīsies Kanāda un ASV Mičiganas štats. Tagad Tramps pieprasa, lai vismaz 50% no Gordija Hova tilta piederētu ASV, citādi ASV no tā "nav nekāda labuma". Sarunas esot jāsāk "nekavējoties". Tilta atklāšanai pēc izmēģinājumu veikšanas jānotiek šī gada sākumā. Novērotājiem nav īsti skaidrs, kā Tramps grasās bloķēt būvniecības noslēgumu.
