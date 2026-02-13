Raimonds Pauls turpina aktīvi radoši darboties un kopā ar kontrabasistu Edvīnu Ozolu un bundzinieku Arti Orubu ierakstījis kamermūzikas džeza albumu "Raimonds Pauls Plays Arno Babajanyan". Tajā iekļautas izcilā armēņu komponista Arno Babadžanjana melodijas jaunos Maestro aranžējumos.
Ierakstu, kas veikts Latvijas Radio 1. studijā, producēja Māris Briežkalns, bet pie skaņu pults bija Gustavs Ērenpreiss. Albumu digitāli, kompaktdiskā un vinila platē izdevis fonds "Mūsdienu mūzikas centrs".
Šis ieraksts turpina Raimonda Paula centienus godināt savus izcilos laikabiedrus. Piemēram, 2014. gadā tika izdots albums "Raimonds Pauls Plays Giya Kancheli", kurā bija iekļautas arī kamermūzikas džeza manierē ierakstītas slavenā gruzīnu komponista Gijas Kančeli kompozīcijas.
"Arno Babadžanjana mūzika ar savu dziļumu un harmoniju mani iedvesmojusi jau ilgu laiku,"
saka Maestro Raimonds Pauls. "Viņš bija viens no sešdesmito gadu vadošajiem komponistiem. Nezinu, vai kāds vēl atceras šīs melodijas, bet es centos no tām pārāk neattālināties."
Pauls šo kamermūzikas džeza stilu salīdzina ar savu mūžīgo džeza elku Oskara Pītersona un Erola Gārnera mūziku, kurā katram instrumentam ir būtiska loma — sākot no klavierēm līdz kontrabasam un bungām. To var salīdzināt arī ar Raimonda Paula oriģinālmūzikas albumu "Pastaiga pa Rīgu", kas izdots 2020. gadā.
"Ir svarīgi saprast, ka šī ir Babadžanjana mūzikas kamermūzikas versija, jo savulaik tā skanēja daudz plašāk, ar spēcīgu vokālu, orķestra stīgām...," piebilst Maestro. "Bet man klavieres aizstāj gan vokālistu, gan daudzus instrumentālistus. Es biju ļoti priecīgs beidzot ierakstīt šīs melodijas."
Arno Babadžanjans darbojās 20. gadsimta 50., 60. un 70. gados, komponējot skaņdarbus dažādos žanros, tostarp populāras popdziesmas.
Liela daļa viņa mūzikas bija balstīta armēņu folklorā.
Babadžanjans ietekmējās no tautieša Arama Hačaturjana, ungāru komponista Bēla Bartoka un citiem dižgariem. Viņš arī pats bieži izpildīja savas kompozīcijas, jo bija izcils pianists. Arno Babadžanjans nomira 1983. gadā.
Albumu, kurā iekļauti deviņi skaņdarbi, izdevis fonds "Mūsdienu mūzikas centrs" sadarbībā ar Armēnijas goda konsulu Latvijā Mhitaru Mhitarjanu un Latvijas goda konsulu Armēnijā Armenu Gasabogljanu. Albuma dizainu veidoja Tigrans Kanjans.
Albuma prezentācija notika šā gada 15. janvārī Latvijas Radio par godu Maestro 70 gadu darba jubilejai. Prezentācijā piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjerministre Evika Siliņa un kultūras ministre Agnese Lāce.
Jaunais albums "Raimonds Pauls Plays Arno Babajanyan" pieejams mūzikas straumēšanas platformās un mūzikas veikalos.
