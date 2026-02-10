Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanas sprintā klasiskajā stilā Latvijas sportistiem neizdevās kvalificēties izslēgšanas kārtai.
Kvalifikācijā labāko rezultātu no latviešiem sasniedza Raimo Vīgants, ierindojoties 52. vietā. Lauris Kaparkalējs bija 57., bet Niks Saulītis — 77. pozīcijā.
1,5 kilometru distancē ātrākais bija norvēģis Juhanness Klēbo ar finišu trīs minūtēs un 7,37 sekundēs. Ceturtdaļfinālam kvalificējās 30 labākie sportisti.
Vīgants distanci veica trīs minūtēs un 26,26 sekundēs, no 30. vietas atpaliekot vairāk nekā septiņas sekundes. Kaparkalējs finišēja pēc trim minūtēm un 28,33 sekundēm, bet Saulītis bija vēl aptuveni desmit sekundes lēnāks.
"Nezinu, kas notika. Tik lielu atpalicību negaidīju," pēc finiša sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) sacīja Vīgants. "Bet sprints ir sprints, tā notiek."
Ar slēpēm un to slīdāmību viss bijis labi, bet trase esot bijusi ļoti grūta ar diviem tehniskiem kalniem, kur neizdevās visu paveikt kā iecerēts.
Savukārt Saulītis sacīja, ka viss sacensībās esot bijis labi, bet pats nav "trāpījis" ar slēpju izvēli, jo ļoti grūti gājis posmos uz kalna. "Domāju, ka slīdsolī mēs nobrauksim daudz labāk un būsim daudz priecīgāki," teica olimpisko spēļu debitants.
"Dinamiska trase, bija salīdzinoši ātri laikapstākļi un slēpēm izvēlējos drošāko opciju, vairāk noturošo, varbūt tādā ziņa drusku mazāk slīdēja," piebilda Kaparkalējs. "Bet tā jau bija labi."
Kvalifikācijā startēja 95 slēpotāji. Sacensības tiešraidē rāda LTV7.
No Latvijas distanču slēpotājiem savās otrajās olimpiskajās spēlēs piedalās Vīgants, Krampe un Auziņa. Iepriekšējās spēlēs Vīgants sprintā brīvajā stilā iekļuva izslēgšanas kārtā un izcīnīja 20. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles turpināsies līdz 22. februārim.
