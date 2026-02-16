Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Valteru mājās manāmi pārmaiņu vēji - septiņpadsmit gadus vecais Gabriels Semijs ir uzsācis pāreju uz patstāvīgāku dzīvi, pārceļoties uz mājas lejasstāvu. Šīs telpas, kurās iepriekš uzturējās Vitas Valteres māsa, pēc viņas došanās prom tagad apdzīvo Vitas meita Anna, un nu viņai piebiedrosies arī brālis.
Vita Valtere atzīst, ka saprot, ka dēls jau ir izaudzis liels, taču ļoti nevēlas atvadīties no kopdzīves ar bērniem. “Pavisam nesen mana māsa pārvācās uz situ pilsētu, palika tāds tukšums lejā, un nu arī mani bērni grib pārvākties,” ar skumjām atzīst Vita. Viņa pieņem, ka, visticamāk, ģimene redzēsies krietni mazāk, bērniem pārnākot no skolas turpmāk vien pabļaujot “Čau, mammu!”. “Man tomēr patika viņus te kaut kā just, dzirdēt, ka viņi ir istabā. Es varēju viņus pasaukt, un viņi atsaucās,” atmiņās gremdējas Vita.
Viņa jautā dēlam, vai turpmāk apciemojums būs jāsaskaņo ar bērniem, uz ko Gabriels atbild apstiprinoši. “Es tomēr gribu, lai tu zini, ka tu vienmēr vari atnākt atpakaļ uz savu istabiņu!” saka Vita.
Līdz ar jauno dzīves kārtību Anna rēķinās, ka mamma viņus lejā apciemos biežāk nekā iepriekš. Tomēr šīs pārmaiņas nes sev līdzi arī jaunus noteikumus, jo Vita ir skaidri definējusi, ka turpmāk visa atbildība par telpu tīrību un kārtību gulstas uz pašu jauniešu pleciem. Tikmēr Lauris šajā kopdzīvē saskata vērtīgu ieguvumu, uzskatot, ka abu bērnu atrašanās vienā stāvā palīdzēs viņiem kļūt nobriedušākiem un apzinīgākiem.
