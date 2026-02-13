Šveicē šovasar tiks rīkots referendums par iedzīvotāju skaita ierobežošanu zem desmit miljoniem cilvēku.
Priekšlikumu ir izvirzījusi labējā Šveices Tautas partija, kas parlamentā ir pārstāvēta ar lielāko frakciju. Ja priekšlikums referendumā 14. jūnijā gūs atbalstu, valdībai būs jārīkojas, lai kavētu pašreizējā valsts iedzīvotāju skaita – 9,1 miljons – palielināšanos līdz desmit miljoniem. Priekšlikums paredz, ka valdībai būs jāliedz jaunu imigrantu, tostarp patvēruma meklētāju un valstī dzīvojošo ārzemnieku ģimenes locekļu, uzņemšanu brīdī, kad iedzīvotāju skaits būs pārsniedzis 9,5 miljonus. Šveices iedzīvotāju skaitam pārsniedzot desmit miljonus, spēkā stātos papildu ierobežojumi. To vidū būtu arī personu brīvās pārvietošanās līguma izbeigšana ar Eiropas Savienību (ES), kas ir Šveices lielākais eksporta tirgus. Pašlaik aptuveni 27% Šveices iedzīvotāju ir citu valstu pilsoņi, norāda laikraksts "The Guardian". Šveices Tautas partija uzskata, ka iedzīvotāju skaita straujais kāpums ir sekmējis īres cenu pieaugumu un rada pārlieku lielu slodzi publiskajai infrastruktūrai un pakalpojumiem. Partijas priekšlikums ir izraisījis pretestību biznesa aprindās, kas norāda, ka tā atbalstīšana izraisītu haosu, jo daudzas kompānijas paļaujas uz strādniekiem, kas ieradušies no citām Eiropas valstīm.
