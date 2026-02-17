Šī gada 23. februārī plkst. 13.00 patversmē "Dzīvnieku draugs", Frīdriha Candera ielā 4, notiks 25 gadu jubilejai veltīts pasākums un Ērikas Šmeļkovas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācija. Izdevējs – "Latvijas Mediji".
Prezentācijas vieta un laiks ir zīmīga, jo patversme "Dzīvnieku draugs", kuras izveidē grāmatas galvenā varone ieguldīja daļu no atgūto īpašumu līdzekļiem, savas durvis vēra tieši 23. februārī.
"Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" ir stāsts par leģendāro tautieti Mariju Kristīni Čilveri, britu slepenā dienesta aģenti.
Kad tika atslepenoti Britu Nacionāla arhīva materiāli, Marija Kristīne Čilvere, kas līdz tam bija pazīstama ar savu labdarību, jau pēc savas nāves pasaulei atklājās kā Otrā pasaules kara leģenda – britu slepeno dienestu aģente – provokatore ar segvārdu Fifī, kuras uzdevums bija pavedināt un pārbaudīt topošo spiegu morālo noturību.
Grāmatas autore žurnāliste Ērika Šmeļkova norāda: "Tas nav autobiogrāfisks stāsts, bet gan literāra versija par mūsu tautieti, patiesi unikālu personību. Par Mariju Kristīni Čilveri ir rodama visai skopa informācija, bet viņas personība ir tik intriģējoša, ka es atļāvos radīt savu versiju par šo neparasto personību. Ar šo darbu vēlos izcelt šīs iedvesmojošās sievietes, kas lika sevi saukt – Kristīne, dzīvnieku draugs, vēstījumu, kas ir aktuāls arī šim laikam, ka īstais cilvēces progress ir labestība un dzīvnieki šajā ceļā ir mūsu vislabākie skolotāji. “Slepenā aģente Fifi” – tas ir stāsts par izdzīvošanu, kaislībām un likteņiem. Ar šo grāmatu vēlos izrādīt cieņu patversmju darbiniekiem, kas nepagurstot rūpējas par mūsu mazajiem brāļiem un aicināt ikvienu atbalstīt mūsu mazos brāļus, kā vien katrs spējam."
Patversme dibināta 2001. gada 23. februārī. Kopš tā laika te darbojas arī veterinārā klīnika, sniedzot pakalpojumus, kas atbilst labākajiem labturības standartiem.Šo 25 gadu laikā "Dzīvnieku draugs" personāls Solvitas Vības vadībā ir gādājuši par tūkstošiem nelaimē pamestu dzīvniekiem, snieguši medicīnisko palīdzību, uzturot dzīvu tās dibinātājas Marijas Kristīnes Čilveres pārliecību, ka dzīvnieki ir mūsu labākie skolotāji, kas liek pašiem kļūt labākiem.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.