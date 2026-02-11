Ar negaidītu pavērsienu startējusi TV kanāla 360 un Tet veidotā stratēģiskā spēle "Limuzīns dāvanā", kurā ducis dalībnieku uzsāka cīņu par galveno balvu. Noteikumi šķietami vienkārši, taču psiholoģiski smagi: vakariņu laikā katram priekšā atrodas aizvērta kārba, un tikai viena no tām glabā kāroto automašīnas atslēgu. Galvenā dilemma sākās jau pirmajās minūtēs — kā izvēlēties īsto krēslu?
Pils pārvaldnieks Arvis Zēmanis dalībniekus instruēja sekojoši: "Pirms jūs sēžaties pie vakariņu galda, ir kāda svarīga informācija. Sēdvietas jūs izvēlaties brīvi – kur gribat, tur sēžat. Bet uz galda ir kastītes, un vienā no tām ir atslēgas."
Kamēr lielākā daļa spēlētāju vietas ieņēma instinktīvi, ezotēriķe Simona talkā ņēma neierastus rīkus. Viņa ar svārstu rokās apstaigāja galdu, mēģinot nolasīt enerģētiku, lai gan viņas mērķis bija pretējs ierastajam. “Svārstiņš man pateiks, kur sēdēt. Es vēlos sēdēt tur, kur nav atslēgas,” viņa vēlāk komentēja savu taktiku.
Šāda "maģiskā" pieeja izsauca tūlītēju pretreakciju no Sallijas, kura Simonas rīcību uztvēra kā personīgu apdraudējumu savai izvēlētajai vietai. Konflikts uzšķīda brīdī, kad Simona nostājās tieši priekšā Sallijai. Sallija nekavējoties paziņoja: "Es tevi nelaidīšu savā vietā."
Emocijas nerimās arī pie kopīgā galda. Sallija neslēpa savu nepatiku, nodēvējot Simonas svārsta izmantošanu par lētu blefu. Aizkadra intervijā viņa atzina savu bezspēcības sajūtu un dusmas: "Es stāvu, un viņa nostājas man priekšā un neiet malā. Tajā brīdī sapratu, ka ar savu svārstiņu viņa, iespējams, ir dabūjusi manu mašīnu. Es biju tik nikna – man tas šķita negodīgi."
Kamēr dalībnieki mēģināja atšifrēt, kurš no viņiem ir prasmīgākais manipulators, vakara fināls sagādāja ironisku pavērsienu. Par spīti visiem pārdzīvojumiem un bailēm par konkurentes "maģiju", tieši Sallija izrādījās tā, kuras lādītē atradās pirmās uzvaras atslēgas.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu