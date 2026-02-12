Latvija iesaistīsies NATO jaunajā misijā "Arktikas sardze" (Arctic Sentry), informēja Aizsardzības ministrijā (AM). Pašlaik kopā ar sabiedrotajiem vēl tiek saskaņots Latvijas dalības formāts un apjoms.
AM uzsver, ka iniciatīva paredz stiprināt alianses pozīcijas Arktikā un Tālajos Ziemeļos, vienlaikus paplašinot NATO pastāvīgo klātbūtni šajā reģionā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds norādīja, ka Arktika kļūst par arvien būtiskāku drošības telpu, kur savijas militārās, ekonomiskās un ģeopolitiskās intereses. Viņš uzskata, ka
misijas sākšana ir nepārprotams apliecinājums NATO gatavībai aizsargāt savu teritoriju.
Pēc ministra teiktā, Arktikas reģions ir stratēģiski nozīmīgs arī Latvijai, jo tas ietekmē transatlantiskās piegādes, loģistiku un kopējo drošības situāciju. Latvija ir gatava dot savu ieguldījumu kolektīvās aizsardzības stiprināšanā ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem.
NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Alekss Grinkevičs akcentēja, ka "Arktikas sardze" demonstrē alianses apņemšanos aizsargāt dalībvalstis un saglabāt stabilitāti vienā no stratēģiski svarīgākajiem, bet sarežģītākajiem pasaules reģioniem. Misija ļaus pilnvērtīgi izmantot NATO spējas drošības nodrošināšanai Arktikā un Tālajos Ziemeļos.
Ministrijā skaidro, ka šī iniciatīva izriet no NATO pieaugošās uzmanības Arktikas drošībai un seko ASV prezidenta Donalda Trampa un NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes tikšanās reizei Davosā. Tajā tika panākta vienošanās, ka aliansei jāuzņemas lielāka loma reģiona aizsardzībā, ņemot vērā Krievijas militārās aktivitātes un Ķīnas pieaugošo interesi par Arktiku.
Gatavošanās misijai devusi NATO plānotājiem plašāku pārskatu par sabiedroto aktivitātēm Arktikā un Tālajos Ziemeļos. Nākotnē iecerēts šīs darbības apvienot vienotā operatīvā pieejā, stiprinot NATO klātbūtni. Cita starpā paredzētas arī militārās mācības, piemēram, Dānijas "Arctic Endurance" un Norvēģijas "Cold Response".
"Arktikas sardzi" uzsākusi Sabiedroto Operāciju pavēlniecība, bet to vadīs Apvienoto spēku pavēlniecība Norfolkā — jaunākā NATO struktūra, kuras atbildībā kopš 2025. gada decembra ir viss Arktikas reģions. Šīs pavēlniecības kalpo kā operacionālais savienojums starp Ziemeļameriku un Eiropu, sadarbojoties ar ASV un Kanādas Ziemeļamerikas gaisa telpas aizsardzības pavēlniecību, kā arī ASV Ziemeļu un Eiropas pavēlniecībām.
Tikmēr NATO valstu attiecībās nesen bija vērojama spriedze pēc ASV prezidenta izteikumiem par iespējamu Grenlandes pārņemšanu. Vēlāk Tramps no idejas par spēka izmantošanu atteicās, mazinot sabiedroto bažas.
