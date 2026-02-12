Atmiņām nevajadzētu būt par pamatu sodīšanai, norādījis Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) prezidents Einars Fogelis, komentējot Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču saistībā ar kritušo Ukrainas sportistu pieminēšanu.
Fogelis skaidroja, ka lielās noslodzes dēļ vēl nav paspējis detalizēti iepazīties ar SOK pieņemto lēmumu, tādēļ plašāku vērtējumu sniegt nevar.
Runājot par situāciju ar ukraiņu sportista ķiveri, viņš to salīdzināja ar 1994. gada Lillehammeras ziemas olimpiskajām spēlēm, kad
noslēguma ceremonijā klātesošajiem tika izdalīti lukturīši kā solidaritātes un piemiņas zīme kara skartajai Sarajevai.
"Mēs runājam par atmiņām. Manuprāt, tas nav kaut kas tāds, kas būtu par iemeslu sodam," sacīja Fogelis, atkārtoti uzsverot, ka nav iepazinies ar SOK lēmumu un nevarot komentēt tās pamatojumu Ukrainas sportista diskvalifikācijai.
FIL darbojas Starptautisko olimpisko ziemas sporta federāciju asociācijā, par kuru SOK iepriekš norādījusi, ka tā atbalsta komitejas rīcību.
SOK lēmumam pievienojusies arī Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija (IBSF). Šajā federācijā par Heraskeviča diskvalifikāciju lēma žūrija, kuras sastāvs nav publiski izziņots.
IBSF valdes loceklis Mārtiņš Dambergs aicināja pēc plašākiem komentāriem un skaidrojumiem vērsties pie federācijas komunikācijas dienesta, norādot, ka valdes locekļa amatā žūrijas lēmumus komentēt nevar. Viņš arī piebilda, ka žūrijas sastāvā nav darbojies.
Jau ziņots, ka SOK ceturtdien neilgi pirms sacensībām diskvalificēja Heraskeviču, jo viņš atteicās nomainīt ķiveri ar vairāk nekā 20 Krievijas sāktajā karā bojāgājušu Ukrainas sportistu un treneru attēliem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
