Arī Norvēģijā plašumā vēršas skandāli, kas saistīti ar sabiedrībā zināmu un ietekmīgu cilvēku draudzību ar ieslodzījumā ASV 2019. gadā mirušo dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. 

Par saistību ar bēdīgi slaveno finansistu ir jātaisnojas gan bijušajam Norvēģijas premjeram Turbjērnam Jaglannam, gan kādai augsta ranga diplomātei, tomēr lielākā uzmanība pievērsta tieši Norvēģijas karaliskajai ģimenei, kuru vajā arī citi skandāli.

Nesen publiskotie ASV Tieslietu ministrijas dokumenti liecina, ka pirms vairāk nekā desmit gadiem ar Epstīnu, kurš tolaik jau bija izcietis cietumsodu par dzimumnoziegumiem, sarakstījusies Norvēģijas kroņprincese Mete Mārita, kura ir precējusies ar karaļa Haralda V dēlu, kroņprinci Hokonu. 

