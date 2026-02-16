Valsts policija aizturējusi 2003. gadā dzimušu vīrieti, kuru tur aizdomās par dzimumnoziegumu pret 12 gadus vecu meiteni, kuras iespējamo seksuālo izmantošanu šomēnes konstatēja Vidzemes mediķi.
Kā informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, 11. februārī policija no medicīnas iestādes saņēma ziņu par 2013. gadā dzimušu meiteni, kura vērsusies pie ārstiem ar sūdzībām par sāpēm vēderā. Izmeklējumu laikā viņai tika konstatēta grūtniecība.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 159. panta trešās daļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Minētais pants paredz atbildību par izvarošanu, un tā trešā daļa nosaka, ka par izvarošanu pret personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu, var piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.
14. februārī policija aizdomās par šo noziegumu aizturēja 2003. gadā dzimušu jaunieti,
un tiesa viņam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu.
Izmeklēšana turpinās, un policija norāda, ka plašāku informāciju izmeklēšanas interesēs nesniegs.
LTV iepriekš ziņoja, ka Vidzemē mediķi, sniedzot palīdzību 12 gadus vecai meitenei, atklājuši gan seksuālas izmantošanas pazīmes, gan grūtniecību. Tās termiņš atklāšanas brīdī bijis vismaz pusē. Par meitenes stāvokli ģimene nebija informēta vai arī to slēpusi.
Saskaņā ar likumu 12 gadus veca persona uzskatāma par bezpalīdzīgā stāvoklī esošu, norādīja LTV.
